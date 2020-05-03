Тут пришла тётя Вера... И призвала к солидарности 🔊 Воспроизвести



Давненько мы с тётей Верой не пересекались вживую, а тут встретились неподалёку от подъезда: я возвращался с работы (выпуск очередного номера «Обзора» в нашей редакции считают святой обязанностью перед читателями), а соседка направлялась к ближайшему школьному стадиону, чтобы походить там, не нарушая правила карантина.



Мы остановились на положенном расстоянии друг от друга и обменялись впечатлениями о тенденциях нашего пандемичного мира.



- Ты уже присоединился к акции солидарности с выходящими из карантина работниками? – поинтересовалась собеседница.



- А вы какую солидарность имеете в виду? Парикмахеры, например, надеются, что заросшие клиенты, посещая цирюльни, будут оставлять мастерам пару-тройку евро в качестве моральной и материальной поддержки поиздержавшимся за время карантина специалистам, - упомянул я. – А вот глава сети ресторанов «Amber food» Гядиминас Балнис призывает посетителей оставлять больше чаевых, чтобы поддержать официантов напрямую. Он так и сказал: «Если раньше вы оставляли два евро, то сейчас оставьте семь, и это поможет в кризис сохранить любимый бар». Давненько мы с тётей Верой не пересекались вживую, а тут встретились неподалёку от подъезда: я возвращался с работы (выпуск очередного номера «Обзора» в нашей редакции считают святой обязанностью перед читателями), а соседка направлялась к ближайшему школьному стадиону, чтобы походить там, не нарушая правила карантина.Мы остановились на положенном расстоянии друг от друга и обменялись впечатлениями о тенденциях нашего пандемичного мира.- Ты уже присоединился к акции солидарности с выходящими из карантина работниками? – поинтересовалась собеседница.- А вы какую солидарность имеете в виду? Парикмахеры, например, надеются, что заросшие клиенты, посещая цирюльни, будут оставлять мастерам пару-тройку евро в качестве моральной и материальной поддержки поиздержавшимся за время карантина специалистам, - упомянул я. – А вот глава сети ресторанов «Amber food» Гядиминас Балнис призывает посетителей оставлять больше чаевых, чтобы поддержать официантов напрямую. Он так и сказал: «Если раньше вы оставляли два евро, то сейчас оставьте семь, и это поможет в кризис сохранить любимый бар». - Боюсь, что для многих это будет проблематично, поскольку в свой последний поход в ресторан они расплачивались ещё рублями, - заметила тётя Вера. – Но я о другой солидарности: ты поддержал как-то членов нашего правительства, решивших в трудное для себя время ряду чиновников под­нять зарплату на 25%?



- Ну так это только на время карантина. Трудятся ведь люди, себя не жалеют. А одними аплодисментами в их адрес тут явно не обойтись. Да что-то и не слышно этих аплодисментов, - задумался я, вспоминая, не упустил ли чего-нибудь.



- Да, одними аплодисментами жив не будешь. Вот наши медики, особенно те, кто работал с коронавирусными больными, наверняка довольны, что им не только хлопали, но ещё и какие-то денежки добавили. Правда, не во всех семьях папа с мамой – медики, - отозвалась народный политолог. – Глядишь, вскоре, вслед за такими жизненно важными объектами, как промтоварные магазины и рестораны, откроются и поликлиники, и как тогда пациентам выражать свою благодарность вновь принимающим медикам?



- Да, это проблема! Не то, что семь, а и два евро нельзя медикам давать: если даже шоколадка – это уже как бы коррупция, то как нам выразить свою солидарность с медиками? – задумался я на минутку.



- Можно, конечно же, после, скажем, рентгена или кардиограммы поаплодировать врачам, но боюсь, как бы потом они своего коллегу-психиатра не позвали, - также задумчиво предположила соседка.



- А я вот ещё что думаю: а могут ли те, на чьи чаевые рассчитывают парикмахеры и рестораторы, также ожидать от кого-то чаевых? Пенсионеры, учителя, швеи и прочие… Чтобы был, так сказать, полноценный кругооборот денег в природе, - подбросила тётя Вера ещё одну тему для размышлений. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1216 — статья прочитана 137 раз Комментарии