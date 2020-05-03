Осталось четыре долгих выходных 🔊 Воспроизвести



В этом году в Литве планировались 5 долгих выходных. Это значит, что на отдых отводится не два, а три и больше дней. Первые долгие выходные уже были на Пасху, осталось ещё четыре, сообщает ru.delfi.lt



Первые долгие выходные в Литве были 11-13 апреля, сейчас ближайшие выходные 1-3 мая (1 мая - Международный день труда).



Долгие выходные будут и в июле - 6 июля (День коронации Литовского короля Миндаугаса) в этом году выпадает на понедельник.



После того как в Литве выходным стал и День поминовения усопших (2 ноября), долгие выходные планируются в начале ноября – с 31 октября по 2 ноября.



Сочельник и Рождество в этом году будем праздновать с четверга 24 декабря по воскресенье - 27 декабря.



Всего в Литве 14 праздничных дней, часть из них всегда выпадает на воскресенье. В этом году в Литве планировались 5 долгих выходных. Это значит, что на отдых отводится не два, а три и больше дней. Первые долгие выходные уже были на Пасху, осталось ещё четыре, сообщает ru.delfi.ltПервые долгие выходные в Литве были 11-13 апреля, сейчас ближайшие выходные 1-3 мая (1 мая - Международный день труда).Долгие выходные будут и в июле - 6 июля (День коронации Литовского короля Миндаугаса) в этом году выпадает на понедельник.После того как в Литве выходным стал и День поминовения усопших (2 ноября), долгие выходные планируются в начале ноября – с 31 октября по 2 ноября.Сочельник и Рождество в этом году будем праздновать с четверга 24 декабря по воскресенье - 27 декабря.Всего в Литве 14 праздничных дней, часть из них всегда выпадает на воскресенье. ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: выходные Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1216 — статья прочитана 182 раза Комментарии