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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Осталось четыре долгих выходных
В этом году в Литве планировались 5 долгих выходных. Это значит, что на отдых отводится не два, а три и больше дней. Первые долгие выходные уже были на Пасху, осталось ещё четыре, сообщает ru.delfi.lt
Первые долгие выходные в Литве были 11-13 апреля, сейчас ближайшие выходные 1-3 мая (1 мая - Международный день труда).
Долгие выходные будут и в июле - 6 июля (День коронации Литовского короля Миндаугаса) в этом году выпадает на понедельник.
После того как в Литве выходным стал и День поминовения усопших (2 ноября), долгие выходные планируются в начале ноября – с 31 октября по 2 ноября.
Сочельник и Рождество в этом году будем праздновать с четверга 24 декабря по воскресенье - 27 декабря.
Всего в Литве 14 праздничных дней, часть из них всегда выпадает на воскресенье.
ru.delfi.lt
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: выходные
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1216
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