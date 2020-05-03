Пакет помощи для ресторанов и кафе Вильнюса 🔊 Воспроизвести



Фото Владимира Клоповского, "Обзор"



Реагируя на проблемы ресторанов и кафе, закрытых во время карантина, а также откликаясь на опубликованные правила Министерства здравоохранения Литвы по эксплуатации уличных кафе, Вильнюсское городское самоуправление в этом сезоне открывает все общественные пространства города для работы уличных кафе.



Пресс-служба столичных властей сообщает и о том, что запускается проект Talonai.lt, который будет стимулировать жителей Вильнюса поддерживать свои любимые рестораны, приобретая их услуги на будущее.



Предполагается, что эти меры позволят городскому общепиту выжить в условиях всё ещё продолжающихся карантинных ограничений, а без уличных кафе литовская столица не будет выглядеть полноценно живым городом. Пресс-служба столичных властей сообщает и о том, что запускается проект Talonai.lt, который будет стимулировать жителей Вильнюса поддерживать свои любимые рестораны, приобретая их услуги на будущее.Предполагается, что эти меры позволят городскому общепиту выжить в условиях всё ещё продолжающихся карантинных ограничений, а без уличных кафе литовская столица не будет выглядеть полноценно живым городом. Согласно опубликованным правилам, уличные кафе могут работать только в том случае, если они обеспечивают расстояние 1 м от пешеходных дорожек и 2 м между клиентами, сидящими за разными столами.



Некоторые рестораны начали изучать, могут ли они, соблюдая такие условия, располагать на открытом воздухе столы возле своих помещений, и нередко приходят к выводу, что не смогут открыться во время карантина.



«Мы понимаем сложность нынешней ситуации - безопасные расстояния должны быть обеспечены, а узкие улочки Старого города Вильнюса для этого не подходят. Поэтому, спасая рестораны в этом сезоне, мы дарим городские площади, скверы и закрытые улицы ресторанам и кафе: ставьте здесь, на открытом воздухе, столики, ведите деятельность, сохраняйте рабочие места и дух живого города. Город поможет вам, чем только сможет», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



Муниципалитет опубликовал карту 18 мест в городе (www.karantinas.lt/gyvasvilnius), в том числе это Ратушная площадь, улица Вокечю, площадь Европы, проспект Гядиминаса, площадь К.Сирвидаса и другие места в Старом городе, где работающие там рестораны смогут создавать свои собственные уличные кафе.



Самоуправление подчёркивает, что таких мест в городе может быть и больше.



Примечательно, что известие о такой форме помощи со стороны столичных властей было объявлено в пятницу на прошлой неделе, а уже в понедельник к обеду в самоуправление поступила 151 просьба воспользоваться такой возможностью. "Обзор" Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, торговля, мэр Вильнюса, кафе, Ремигиюс ШИМАШЮС, карантин, уличнре кафе Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1216 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 150 раз Комментарии