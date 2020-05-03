Уважаемые читатели!

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Вот и дождались мы возвращения важной для многих читателей нашей газеты возможности – покупки свежего номера «Обзора» непосредственно в редакции и по особо льготной цене.



Как известно, правительство Литвы на прошлой неделе сняло некоторые ограничения карантинного режима, и с этой недели «Обзор», а также все совместные с нашими белорусскими партнёрами издания можно купить непосредственно в редакции (Вильнюс, пр. Конституциёс, 12).



Стоимость «Обзора» в редакции – 50 центов.



Обращаем ваше внимание на то, что продажа газет в редакции осуществляется с соблюдением всех требований карантина: вход в редакцию – по одному, наличие медицинской маски – обязательно.



Выдача накопившихся за время карантина призов победителям наших конкурсов начнётся с 5 мая (с обязательным соблюдением всех мер безопасности). Вот и дождались мы возвращения важной для многих читателей нашей газеты возможности – покупки свежего номера «Обзора» непосредственно в редакции и по особо льготной цене.Как известно, правительство Литвы на прошлой неделе сняло некоторые ограничения карантинного режима, и с этой недели «Обзор», а также все совместные с нашими белорусскими партнёрами издания можно купить непосредственно в редакции (Вильнюс, пр. Конституциёс, 12).Стоимость «Обзора» в редакции – 50 центов.Обращаем ваше внимание на то, что продажа газет в редакции осуществляется с соблюдением всех требований карантина: вход в редакцию – по одному, наличие медицинской маски – обязательно.Выдача накопившихся за время карантина призов победителям наших конкурсов начнётся с 5 мая (с обязательным соблюдением всех мер безопасности). Напоминаем также о такой удобной услуге, как подписка.



Стоимость подписки на 1 месяц - 4,1 евро (пенсионерам, инвалидам – 3,5 евро), на 2 месяца – соответственно 8,2 и 7,0 евро, и так далее.



Но до полного окончания карантина для всех новых подписчиков – льготная цена, которой до этого могли воспользоваться только пенсионеры и инвалиды. Оформить подписку можно до конца года.



Подписаться на газету «Обзор» можно и не выходя из дому. Для этого достаточно перевести деньги за подписку за выбранный вами срок доставки при помощи интернет-банкинга (если вы не можете сами это сделать, попросите родных или знакомых).



В платёжном поручении обязательно нужно указать ваш адрес, по которому будет доставляться газета, а также код входной двери для почтальона.



Банковские реквизиты для оплаты подписки на газету «Обзор»:



UAB «Flobis», įm. kodas 123778171,



A/s LT 84 7044 0600 0114 1925,



AB SEB bankas, BIC CBVILT2X.



Более подробная информация – по телефону (8 5) 275 31 53 (по понедельникам, вторникам и средам с 10 до 14 час.). "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: объявление Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1216 — статья прочитана 174 раза Комментарии