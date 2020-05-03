Накануне предвыборных обещаний 🔊 Воспроизвести



Здравоохранение у нас, как известно, уже являет собой плод реформы. Значит ли это, что мы получили то, к чему стремились наши власти?



Вот только ответы на эти и другие вопросы, думается, будет получить не так-то просто, поскольку не за горами – выборы. Следовательно, авторы реформы постараются не акцентировать внимание на недостатках защиты национального здоровья, а больше упирать на достижения. Было бы разумно, если бы наши власти, подводя итоги уже прошедшей коронавирусной пандемии (когда-то же она должна закончиться!), помимо экономических, образовательных и иных важных моментов, обратились бы и к системе здравоохранения, оценили бы её эффективность. Причём не только в условиях пандемии, но и в обычных, не форс-мажорных условиях.Здравоохранение у нас, как известно, уже являет собой плод реформы. Значит ли это, что мы получили то, к чему стремились наши власти?Вот только ответы на эти и другие вопросы, думается, будет получить не так-то просто, поскольку не за горами – выборы. Следовательно, авторы реформы постараются не акцентировать внимание на недостатках защиты национального здоровья, а больше упирать на достижения. Помнится, нас предупреждали, что, по прогнозам, коронавирус в Литве унесёт 208 жизней. Теперь же всё идёт к тому, что потери страны будут меньшими. И об этом мы потом ещё не раз услышим с разных трибун.



Кто тогда вспомнит про многомесячные очереди к врачам, специализирующимся на отдельных направлениях?



Представители оппозиции, которые в своё время были правящими?



Так в пылу предвыборной полемики какой только правды не нагородишь и каких только жемчужин не отыщешь в определённых кучах! Но потом всё это так быстро забывается, так быстро уходит в песок…



Возьмём, к примеру, роддома в районных центрах. Детей в литовской провинции рождается, как известно, всё меньше, а финансовая призма, сквозь которую всё чаще оценивается состояние дел в социальной сфере, применяется всё чаще (да практически постоянно!), поэтому неудивительно, что роддома удаляются от потенциальных рожениц всё дальше. Содержать ведь один роддом на несколько районов дешевле, чем по роддому в каждом районе.



Автор этих строк хотел бы особо подчеркнуть, что не считает существующую ныне систему здравоохранения какой-то уж очень порочной и достойной исключительно критики. Нет, мне просто хочется, чтобы наши власти чаще (гораздо чаще, чем до нынешнего карантина!) обращали внимание на поликлиники с больницами, на эффективность работы медперсонала и на оценки пациентов. Хотя насчёт последнего я, пожалуй, погорячился, но очень уж хотелось бы подобного…



В своё время, помнится, говорилось о том, что Литва за евросоюзные деньги купила довольно много очень дорогого медицинского оборудования, и было бы неправильно, если это оборудование где-то на местах использовалось бы от случая к случаю, поскольку такая техника – узкопрофильная, и нуждается в её помощи относительно немного людей. Отсюда и необходимость объединять медицинские мощности, укрупняя учреждения в одном месте и сводя их к минимуму в другом.



Мне очень интересно, это себя оправдало? Идём по этому пути дальше или же внесём некоторые коррективы?



Я бы, конечно, мог задать этот вопрос не в качестве одного из журналистов, а как налогоплательщик, но это было бы, наверное, уже чересчур…



Надо радоваться тому, что мы входим в период, когда снова становимся электоратом, и наши чаяния как бы снова интересуют тех, кто рвётся к почётной должности – народный избранник. Или слуга народа?



Что-то с момента последних выборов уже подзабылось, как правильно их называть… Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1216 — статья прочитана 139 раз Комментарии