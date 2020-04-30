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Литва учредит региональный центр запасов медсредств ЕС
В Литве будет учрежден региональный центр накопления медицинских средств – в среду это одобрило правительство.
Еврокомиссия планирует учредить стратегический резерв медицинских мощностей и средств, который бы мог находиться в 4-6 государствах-членах. Первые такие центры могли бы возникнуть в ближайшее время с тем, чтобы повысить готовность ЕС к борьбе со второй волной вируса.
"Многие страны-члены уже подают заявки на учреждение на своих территориях региональных центров накопления. У Литвы есть преимущества в связи с географическим положением, этом позволит, при необходимости обслуживать соседние государства ЕС", – заявил в пресс-релизе министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич.
На приобретение этих резервных средств планируется выделить 100% финансовой помощи ЕС. Склады будут создаваться 3-7 лет.
Литва планирует подать официальную заявку в генеральный Директорат европейской гуманитарной помощи и гражданской безопасности ЕК до 29 мая.
Ключевые слова: вирус, центр, защита, медстредства
География: Литва
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