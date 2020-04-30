Литва учредит региональный центр запасов медсредств ЕС 🔊 Воспроизвести



В Литве будет учрежден региональный центр накопления медицинских средств – в среду это одобрило правительство.



Еврокомиссия планирует учредить стратегический резерв медицинских мощностей и средств, который бы мог находиться в 4-6 государствах-членах. Первые такие центры могли бы возникнуть в ближайшее время с тем, чтобы повысить готовность ЕС к борьбе со второй волной вируса.



"Многие страны-члены уже подают заявки на учреждение на своих территориях региональных центров накопления. У Литвы есть преимущества в связи с географическим положением, этом позволит, при необходимости обслуживать соседние государства ЕС", – заявил в пресс-релизе министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич.



На приобретение этих резервных средств планируется выделить 100% финансовой помощи ЕС. Склады будут создаваться 3-7 лет.



Литва планирует подать официальную заявку в генеральный Директорат европейской гуманитарной помощи и гражданской безопасности ЕК до 29 мая. В Литве будет учрежден региональный центр накопления медицинских средств – в среду это одобрило правительство.Еврокомиссия планирует учредить стратегический резерв медицинских мощностей и средств, который бы мог находиться в 4-6 государствах-членах. Первые такие центры могли бы возникнуть в ближайшее время с тем, чтобы повысить готовность ЕС к борьбе со второй волной вируса."Многие страны-члены уже подают заявки на учреждение на своих территориях региональных центров накопления. У Литвы есть преимущества в связи с географическим положением, этом позволит, при необходимости обслуживать соседние государства ЕС", – заявил в пресс-релизе министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич.На приобретение этих резервных средств планируется выделить 100% финансовой помощи ЕС. Склады будут создаваться 3-7 лет.Литва планирует подать официальную заявку в генеральный Директорат европейской гуманитарной помощи и гражданской безопасности ЕК до 29 мая. BNS Категории: экономика, здоровье, в Европе Ключевые слова: вирус, центр, защита, медстредства География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии