Из России – с кредитом 🔊 Воспроизвести



Российский кредит ставит под угрозу суверенные интересы Молдовы. Стоит ли Додону повторять ошибки Януковича? Рассуждает автор



Имя президента Республики Молдова Игоря Додона стало известно всему миру благодаря президенту России Владимиру Путину, который, отвечая на вопрос иностранных журналистов в июне 2017 года о вмешательстве России во внутренние дела других стран, ответил: «У Додона спросите, он знает».



В этом дружеском духе взаимопонимания в ноябре прошлого года Додон объявил о договоренности со своим российским коллегой о предоставлении Молдове кредита в размере $500 млн. По словам представителей власти, средства из обещанного кредита должны будут превратить Республику Молдова «в огромную строительную площадку» в предвыборный президентский 2020 год. Российский кредит ставит под угрозу суверенные интересы Молдовы. Стоит ли Додону повторять ошибки Януковича? Рассуждает автор IPG Вячеслав Негруца.Имя президента Республики Молдова Игоря Додона стало известно всему миру благодаря президенту России Владимиру Путину, который, отвечая на вопрос иностранных журналистов в июне 2017 года о вмешательстве России во внутренние дела других стран, ответил: «У Додона спросите, он знает».В этом дружеском духе взаимопонимания в ноябре прошлого года Додон объявил о договоренности со своим российским коллегой о предоставлении Молдове кредита в размере $500 млн. По словам представителей власти, средства из обещанного кредита должны будут превратить Республику Молдова «в огромную строительную площадку» в предвыборный президентский 2020 год. Со временем объем кредитных договоренностей между двумя политиками сокращался – сначала до $300 млн, а потом и вовсе до 200 млн евро, а сроки его предоставления отодвигались. При этом никаких предусмотренных законом переговорных процедур не было. Эта ситуация напоминает 2009 год, когда российская сторона заигрывала с бывшим президентом Молдовы Владимиром Ворониным. Ему тоже были обещаны кредиты при условии определенных электоральных результатов. Однако результаты были не в пользу партии Воронина, и кредит остался лишь обещанным.



Стоит отметить, что в бюджет Молдовы на 2020 год часть этого кредита была включена как источник частичного финансирования инфраструктурных проектов, в частности, восстановления дорог. При этом в бюджете России эти средства для Молдовы не предусмотрены и по сей день. Додон попробовал объявить публично, что правительство России якобы приняло решение о выдаче кредита Молдове и что в российский бюджет якобы внесены необходимые поправки, но, как оказалось позже, таких решений со стороны российских властей не было. Скорее всего, кто-то не передал свои личные с Додоном договоренности или задействованы другие невидимые фонды.



В бюджете России кредитные средства для Молдовы не предусмотрены и по сей день



Кульминацией всей эпопеи с российским кредитом для Додона стало 17 апреля 2020 года, когда президент Молдовы разместил на своей странице в социальных сетях текст Соглашения о финансовом кредите между правительствами Республики Молдова и Российской Федерации. Документ содержал две подписи без имен и функций подписантов, а также без даты и места подписания.



В срочном порядке 21 апреля было созвано заседание правительства для утверждения «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о предоставлении Правительству Республики Молдова государственного финансового займа». Следует отметить, что в документах, представленных на рассмотрение членам правительства, был лишь законопроект для ратификации соглашения и нота с обоснованиями необходимости данного межправительственного займа, а официальный текст соглашения отсутствовал.



Соглашения такого рода должны быть утверждены обоими правительствами и ратифицированы парламентами обеих сторон. Формально Молдова провела данные процедуры (парламент ратифицировал документ 23 апреля), а вот в России какая-либо информация о кредитовании Молдовы отсутствует как официально, так и неофициально. Возможно, такие решения очень чувствительны в условиях падения собственных доходов и роста расходов на борьбу с COVID-19, а также внутреннего и внешнего дорогого кредитования бюджета России.



Но случилось непредвиденное даже для такого опытного политика, как Додон: Конституционный суд Молдовы приостановил процедуру ратификации кредитного соглашения, так как оно содержит опасные, не в интересах Молдовы, обязательства, которые к тому же выходят за рамки стандартного кредитного соглашения и противоречат законодательству Молдовы.



Надо учитывать и тот факт, что президент Додон продвигал данное соглашение в условиях чрезвычайного положения, веденного в Молдове с 17 марта, связанного с пандемией коронавируса. А в таких условиях он, наверное, надеялся на снисхождение со стороны оппозиции и общества, а также попробовал оказать давление на судей КС, шантажируя их ответственностью за невыплату пенсий и зарплат бюджетникам с 1 мая. Хотя если верить задекларированным целям данного кредита, российский кредит не имеет никакого отношения к такого рода платежам.



Соглашение представляет и включает интересы кредитора (России) в ущерб суверенных интересов должника (Молдовы)



Опасным моментом соглашения является то принятое обязательство, что в «молдавская сторона в интересах расширения торгово-экономических отношений между двумя странами будет прилагать усилия, направленные на обеспечение реализации совместных проектов на территории Республики Молдовы силами российских компаний». Неясно, о каких проектах Додон договаривался с Путиным и почему данное обязательство, которое не является предметом конкретного кредитного соглашения, было поддержано властью Молдовы.



Кредитное соглашение предусматривает межправительственный заем на общую сумму 200 млн евро. Данная сумма может предоставляться только в случае отсутствия какой-либо просроченной задолженности по кредитам РФ или по отношению к российским банкам с государственной гарантией РФ или застрахованным акционерным обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций». Это положение относится к категории повышенных рисков, связанных с принятием Молдовой обязательств третьих сторон, которые не подпадают под понятие государственного долга и не являются таковыми с точки зрения закона о государственном долге.



Общая сумма кредита разбита на два отдельных платежа в 2020 году. Первый транш в размере 100 млн евро предусмотрен в течение 30 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения, то есть после завершения внутренних процедур по утверждению и ратификации соглашения как подписавшими его правительствами, так и обоими парламентами. А второй транш, также в размере 100 млн евро, может быть предоставлен не позднее 31 октября 2020 года, то есть в период президентских выборов.



Кредит подлежит погашению в течение 10 лет, с 15 марта 2021 года он начнет выплачиваться раз в полгода равными суммами и 20 отдельными платежами.



Процентная ставка по кредиту составляет 2% в год, этот кредит, похоже, является самым дорогим кредитным ресурсом, который Молдова заключает в течение этого периода. Кредитные ресурсы, утвержденные МВФ для Республики Молдова в размере $234 млн, будут дешевле (0% и 1,5%) и с более длительным льготным периодом (пять и три года для каждой составляющей). А кредитные ресурсы в евро могли бы быть более доступными для Республики Молдова, если бы правительство позаботилось вести активный диалог с Европейским союзом, который не единожды показывал свою готовность.



В случае 10-дневной задержки с погашением и обслуживанием займа эта сумма будет считаться непогашенной, и за период просрочки к данной сумме будет применена пеня в размере 3% годовых.



И самое интересное: все долги третьих лиц по кредитам, полученным молдавскими юридическими лицами из российских банков, обеспеченных государственными гарантиями РФ либо страховым покрытием АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», российская сторона вправе консолидировать (включая основной долг, проценты по кредиту и проценты на просроченную задолженность) и предоставить Республике Молдова к оплате. Фактически это положение выходит за рамки кредитного соглашения и национального законодательства о государственном долге и государственных гарантиях, ведет к неконтролируемому росту долга по отношению к России. Такое положение в кредитном соглашении должно рассматриваться как конституционное и юридические несоответствие.



Исходя из вышеизложенного, соглашение представляет и включает интересы кредитора (РФ) в ущерб суверенным интересам должника (РМ). В случае ратификации настоящего кредитного соглашения и вступления его в силу последствия юридического и финансового характера неизбежны. В этом контексте наглядным примером является кредит, предоставленный РФ бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, которому впоследствии пришлось предоставить и другую помощь, но сам кредит остается проблемой юридического и финансового характера в отношениях между двумя странами.



Конечно, Молдова нуждается в финансовых ресурсах и должна искать возможности кредитования, но в условиях открытости, честности и без подводных камней, заложенных в так называемых соглашениях.



Президент Молдовы Игорь Додон лично был заинтересован в займе именно у российской стороны и на условиях, прописанных в Москве. Без каких-либо переговоров данное соглашение было утверждено правительством Молдовы и через два дня ратифицировано парламентом.



Наши надежды сейчас возложены на Конституционный суд, который своим решением приостановил процедуру и который мог бы вернуть власть Молдовы в правовое поле, аннулировав данное соглашение 7 мая. А правительству Молдовы надо бы решить, нужны ли стране такие соглашения и как обеспечить альтернативное законное финансирование дефицита бюджета без применения незаконных приемов по отношению к суду и обществу в целом.



Автор: Вячеслав Негруца (Veaceslav Negruta) – экономический эксперт Transparency International – Moldova, министр финансов Молдовы (2009-2013). ipg-journal.io Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Молдова, Додон — статья прочитана 145 раз Комментарии