Россию не пригласили в Берлин на 75-летие окончания войны 🔊 Воспроизвести



Представители российской стороны не приглашены на церемонию в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине, заявили в правительстве ФРГ.



«Я должна проверить [информацию], но думаю, что нет», – сказала на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер, отвечая на вопрос о том, приглашены ли представители России на церемонию, сообщает



Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер совместно с канцлером Ангелой Меркель и президентами бундестага (парламент ФРГ), бундесрата (орган представительства федеральных земель) и конституционного суда возложат венки 8 мая к центральному мемориалу памяти жертв войны и насилия в Берлине. Представители российской стороны не приглашены на церемонию в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине, заявили в правительстве ФРГ.«Я должна проверить [информацию], но думаю, что нет», – сказала на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер, отвечая на вопрос о том, приглашены ли представители России на церемонию, сообщает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер совместно с канцлером Ангелой Меркель и президентами бундестага (парламент ФРГ), бундесрата (орган представительства федеральных земель) и конституционного суда возложат венки 8 мая к центральному мемориалу памяти жертв войны и насилия в Берлине. vz.ru Категории: история, политика, в мире Ключевые слова: Германия, Россия, война, история, память — статья прочитана 166 раз Комментарии