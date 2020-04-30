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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Россию не пригласили в Берлин на 75-летие окончания войны
Представители российской стороны не приглашены на церемонию в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине, заявили в правительстве ФРГ.
«Я должна проверить [информацию], но думаю, что нет», – сказала на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер, отвечая на вопрос о том, приглашены ли представители России на церемонию, сообщает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер совместно с канцлером Ангелой Меркель и президентами бундестага (парламент ФРГ), бундесрата (орган представительства федеральных земель) и конституционного суда возложат венки 8 мая к центральному мемориалу памяти жертв войны и насилия в Берлине.
vz.ru
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