Коронавирус усилил выхолащивание демократии во всем мире 🔊 Воспроизвести В Венгрии усилился авторитаризм по фоне борьбы с пандемией коронавируса



Лидеры некоторых стран воспользовались пандемией для укрепления авторитаризма. Особую тревогу вызывает деградация правовой системы в некогда стабильных демократиях, говорится в докладе Фонда Бертельсмана, передает Лидеры некоторых стран воспользовались пандемией для укрепления авторитаризма. Особую тревогу вызывает деградация правовой системы в некогда стабильных демократиях, говорится в докладе Фонда Бертельсмана, передает DW Во всем мире увеличивается число людей, которыми правят менее демократично, и последствия пандемии коронавируса лишь усиливают эту тенденцию. Об этом говорится в докладе Фонда Бертельсмана "Индекс трансформации 2020" (BTI), обнародованном в среду, 29 апреля.



В качестве примера авторы доклада приводят законы о чрезвычайном положении в Венгрии, предусматривающие ограниченную по срокам отмену принципа разделения властей. "Борьба с (атипичной пневмонией.- Ред.) COVID-19 усиливает тенденцию к усилению исполнительной власти", - констатируют эксперты, проанализировавшие ситуацию с демократией в 137 государствах.



"Умеренная автократия" в России



Россию авторы доклада характеризуют как "умеренную автократию", где "президент и его правительство в попытке консолидировать власть и усилить контроль фактически дали толчок к построению авторитарно-бюрократической номенклатурной системы".



Размывание принципа разделения властей



В документе отмечается, что лидеры некоторых стран воспользовались нынешним кризисом для укрепления авторитарных структур. В настоящее время 74 из 137 исследованных государств можно назвать демократическими и 63 - автократическими. Это означает, что доля демократий сейчас составляет 54 процента. В 2010 году эта доля составляла 57 процентов. Авторы доклада отмечают, что это не такой уж сильный регресс, однако указывают, что за прошедшее десятилетие принцип разделения властей был существенно размыт в 60 странах.



Особую тревогу у экспертов вызвала деградация правовой системы и прав человека в некогда стабильных демократиях. В качестве примеров они приводят индуистский национализм в Индии, правый популизм в Бразилии и авторитарный курс Венгрии. Негативной оценки удостоилась также Турция за массированные ограничения свободы прессы, грубое нарушение гражданских прав и размывание принципа разделения властей.



В то же время авторы доклада признают, что негативные тенденции могут оказаться обратимыми и в этой связи напоминают о событиях в Эквадоре, Армении и Малайзии. Кроме того, длительные массовые протесты в Эфиопии, Алжире и Судане зародили надежду на позитивные политические в этих государствах. dw.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, свобода, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 125 раз Комментарии