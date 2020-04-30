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В Таджикистане запретят использовать славянские суффиксы в фамилиях

© Sputnik / Амир Исаев Девушки в национальных костюмах во время праздника в Душанбе. Архивное фото


Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.

Как следует из документа, при регистрации имен новорожденных нельзя будет использовать в фамилиях суффиксы "-ов-/-ев-", а в отчествах — "-ович/-евич" и "-овн-/-евн-".

Исключение делается только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, которые могут выбирать, какие суффиксы использовать в фамилии и отчестве при регистрации новорожденных детей", — заявил министр юстиции Музаффар Ашуриен.
По его словам, эти поправки касаются только тех детей, которые родятся после принятия закона. Тем, кто уже получил свидетельства о рождении со славянскими суффиксами, менять отчества и фамилии не придется: паспорта им выдадут на то же имя.

Необходимость принятия поправок Ашуриен объяснил "возрождением национальных имен".

Гражданам Таджикистана еще в 2007 году рекомендовали отказаться от славянских суффиксов в отчествах и фамилиях. Пример подал президент Эмомали Рахмонов, сменивший фамилию на Рахмон. Он объяснил это тем, что хотел бы носить фамилию "по законам своих предков", и призвал соотечественников также вернуть персидские написания фамилий. Вслед за главой государства фамилии сменили практически все чиновники.
РИА Новости
Категории: политика, общество, образование
Ключевые слова: русские, русофобия, имена, Таджикистан
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добавлена сегодня, 30 апреля, 09:00

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