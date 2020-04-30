В ООН призвали белорусов оставаться дома из-за эволюции вспышки CoViD-19 🔊 Воспроизвести



В связи с "эволюцией вспышки" коронавируса в Белоруссии постоянный координатор ООН в стране Иоанна Казана-Вишневецкая призвала жителей республики оставаться дома, сообщает



— Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы остановить CoViD-19. Это поможет медикам, предприятиям и сотрудникам экстренных служб выполнять свою работу и справляться с кризисом, — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте организации.



Казана-Вишневецкая подчеркнула, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться мер социального дистанцирования и перенести все массовые мероприятия в стране, а также внедрить возможность удалённой работы и обучения и приостановить деятельность предприятий. Координатор отметила, что вирус может быть смертельным даже для молодых и здоровых людей.



Как сообщается в заявлении, на 28 апреля в стране зарегистрировано 12 208 случаев заражения коронавирусом.



Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии решили не отказываться от парада на 9 Мая из-за CoViD-19. В связи с "эволюцией вспышки" коронавируса в Белоруссии постоянный координатор ООН в стране Иоанна Казана-Вишневецкая призвала жителей республики оставаться дома, сообщает ЛАЙФ — Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы остановить CoViD-19. Это поможет медикам, предприятиям и сотрудникам экстренных служб выполнять свою работу и справляться с кризисом, — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте организации.Казана-Вишневецкая подчеркнула, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться мер социального дистанцирования и перенести все массовые мероприятия в стране, а также внедрить возможность удалённой работы и обучения и приостановить деятельность предприятий. Координатор отметила, что вирус может быть смертельным даже для молодых и здоровых людей.Как сообщается в заявлении, на 28 апреля в стране зарегистрировано 12 208 случаев заражения коронавирусом.Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии решили не отказываться от парада на 9 Мая из-за CoViD-19. life.ru Категории: общество, здоровье, чп и криминал Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Белоруссия — статья прочитана 166 раз Комментарии