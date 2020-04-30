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В ООН призвали белорусов оставаться дома из-за эволюции вспышки CoViD-19
В связи с "эволюцией вспышки" коронавируса в Белоруссии постоянный координатор ООН в стране Иоанна Казана-Вишневецкая призвала жителей республики оставаться дома, сообщает ЛАЙФ.
— Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы остановить CoViD-19. Это поможет медикам, предприятиям и сотрудникам экстренных служб выполнять свою работу и справляться с кризисом, — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте организации.
Казана-Вишневецкая подчеркнула, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться мер социального дистанцирования и перенести все массовые мероприятия в стране, а также внедрить возможность удалённой работы и обучения и приостановить деятельность предприятий. Координатор отметила, что вирус может быть смертельным даже для молодых и здоровых людей.
Как сообщается в заявлении, на 28 апреля в стране зарегистрировано 12 208 случаев заражения коронавирусом.
Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии решили не отказываться от парада на 9 Мая из-за CoViD-19.
life.ru
Категории: общество, здоровье, чп и криминал
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Белоруссия
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