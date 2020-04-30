Вице-министр обороны Э.Керза уходит поста, будет работать в Ignitis grupе 🔊 Воспроизвести



С поста вице-министра обороны уходит со следующей недели Эдвинас Керза, он будет руководить Службой экономической выносливости энергетической компании Ignitis grupe.



„Перемены запланированные, позитивные, естественные. Одна должность сменяет другую. Я получил богатый опыт, работая в министерстве, очень благодарен министру, что позвал меня, ведь я не политик, а профессионал в своей области. Конечно, я начал искать новые возможности, ведь приближаются выборы в сейм, и мы все останемся без работы, вот несколько раньше появилось хорошее предложение“, – сказал BNS Э. Керза.



На новой работе он будет отвечать за "безопасное управление рисками и их предотвращение". С поста вице-министра обороны уходит со следующей недели Эдвинас Керза, он будет руководить Службой экономической выносливости энергетической компании Ignitis grupe.„Перемены запланированные, позитивные, естественные. Одна должность сменяет другую. Я получил богатый опыт, работая в министерстве, очень благодарен министру, что позвал меня, ведь я не политик, а профессионал в своей области. Конечно, я начал искать новые возможности, ведь приближаются выборы в сейм, и мы все останемся без работы, вот несколько раньше появилось хорошее предложение“, – сказал BNS Э. Керза.На новой работе он будет отвечать за "безопасное управление рисками и их предотвращение". BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: минобороны, назначения, командование География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии