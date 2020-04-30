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Вице-министр обороны Э.Керза уходит поста, будет работать в Ignitis grupе



С поста вице-министра обороны уходит со следующей недели Эдвинас Керза, он будет руководить Службой экономической выносливости энергетической компании Ignitis grupe.

„Перемены запланированные, позитивные, естественные. Одна должность сменяет другую. Я получил богатый опыт, работая в министерстве, очень благодарен министру, что позвал меня, ведь я не политик, а профессионал в своей области. Конечно, я начал искать новые возможности, ведь приближаются выборы в сейм, и мы все останемся без работы, вот несколько раньше появилось хорошее предложение“, – сказал BNS Э. Керза.

На новой работе он будет отвечать за "безопасное управление рисками и их предотвращение".
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: минобороны, назначения, командование
География: Литва
статья прочитана 135 раз
добавлена сегодня, 30 апреля, 09:30

Комментарии

А я яй
30 апреля, 09:58
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Безопасность отечества променял на количество еврюкасов
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