Президент Литвы вручил верительные грамоты новому послу в РФ 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Литовский президент Гитанас Науседа в среду в Вильнюсе вручил верительные грамоты новому послу Литвы в Российской Федерации Эйтвидасу Баярунасу.



"Президент обсудил с послом развитие двухсторонних литовско-российских отношений, культурные и экономические связи. Речь шла о поддержке литовского образования, поддержании и укреплении связей с литовской общиной в России", – отметила президентская администрация в пресс-релизе.



А. Баярунас должен приступить к работе в Москве с 4 мая.



Ранее он работал послом Литвы в Швеции, генконсулом страны в Санкт-Петербурге.



До января этого года послом Литвы в РФ был Ремигиюс Мотузас. Литовский президент Гитанас Науседа в среду в Вильнюсе вручил верительные грамоты новому послу Литвы в Российской Федерации Эйтвидасу Баярунасу."Президент обсудил с послом развитие двухсторонних литовско-российских отношений, культурные и экономические связи. Речь шла о поддержке литовского образования, поддержании и укреплении связей с литовской общиной в России", – отметила президентская администрация в пресс-релизе.А. Баярунас должен приступить к работе в Москве с 4 мая.Ранее он работал послом Литвы в Швеции, генконсулом страны в Санкт-Петербурге.До января этого года послом Литвы в РФ был Ремигиюс Мотузас. BNS Категории: политика Ключевые слова: Россия, посол, назначение География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии