Решение правительства Литвы по смягчению карантина 🔊 Воспроизвести



В среду Кабинет министров Литвы вновь смягчил карантинные условия и разрешил при соблюдении всех мер безопасности в ближайшее время возобновить торговлю непищевыми товарами на рынках, организовывать занятия на открытом воздухе, отменил запрет на выезд из страны.



Также будет разрешено не носить защитные маски за пределами жилых территорий, возобновить плановые услуги медучреждений, авиарейсы, профессиональные спортсмены смогут тренироваться в закрытых помещениях.



Министерство экономики сообщило, что с четверга будут разрешены все занятия свободного времени на открытом воздухе, возобновлены индивидуальные спортивные тренировки в закрытых помещениях при сохранении безопасной дистанции. Также с четверга вступают в силу послабления в отношении плановых услуг, ношения масок, авиасообщение можно будет возобновить с 10 мая. В среду Кабинет министров Литвы вновь смягчил карантинные условия и разрешил при соблюдении всех мер безопасности в ближайшее время возобновить торговлю непищевыми товарами на рынках, организовывать занятия на открытом воздухе, отменил запрет на выезд из страны.Также будет разрешено не носить защитные маски за пределами жилых территорий, возобновить плановые услуги медучреждений, авиарейсы, профессиональные спортсмены смогут тренироваться в закрытых помещениях.Министерство экономики сообщило, что с четверга будут разрешены все занятия свободного времени на открытом воздухе, возобновлены индивидуальные спортивные тренировки в закрытых помещениях при сохранении безопасной дистанции. Также с четверга вступают в силу послабления в отношении плановых услуг, ношения масок, авиасообщение можно будет возобновить с 10 мая. Не придется носить маски за пределами городов, городков, деревень, усадеб и садовых сообществ, когда в радиусе 20 метров нет других лиц, за исключением близких. Маски также перестанут быть необходимыми при поездках в автомобиле с родственниками, мастерам спорта во время тренировок. Маски также не будут обязательными для детей младше 6 лет.



До сих пор средства защиты, закрывающие нос и рот, было обязательно носить во всех публичных местах, за исключением уличных кафе.



Ранее из Литвы можно выезжать только возвращающимся на постоянное место жительства или по месту работы, а также в случае осуществления международных перевозок.



"Это позволит выезжать из Литвы по существу без всяких ограничений. Я бы хотел подчеркнуть, что отъезд никак не меняет условий прибытия, правила изоляции и прочего", – заявил на заседании правительства министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



Услуги учреждения дневной хирургии, услуги стационарной медицинской реабилитации, консультации, диагностические процедуры и прочие плановые услуги могут предоставляться только по согласованию с Национальным центром общественного здоровья и после подготовке плана возобновления этих услуг. В этих планах должна быть предусмотрена резервация мест для пациентов с коронавирусом, управление потоками пациентов из групп риска и прочих пациентов. Плановые услуги здравоохранения были приостановлены в середине марта с объявлением всеобщего карантина.



На рынках разрешается возобновить торговлю одеждой и промтоварами.



Вся деятельность разрешена, если на одного человека приходится 10 кв. м площади или одновременно обслуживается только один человек, либо если между людьми соблюдается дистанция в два метра.



Кабмин также рассматривал возможность разрешить небольшие мероприятия на открытом воздухе с участием до 10 человек, однако это предложение не было принято, сообщили BNS представители правительства.



При соблюдении требования 10 кв. метров площади разрешено возобновить все виды спорта и отдыха на открытом воздухе.



В среду правительство решило, что с 10 мая будут возобновлены рейсы, которые по предложению министра иностранных дел одобрит правительство. До сих пор воздушное пространство Литвы было закрыто для пассажирских рейсов, их можно было организовывать только по спецразрешению министров транспорта и иностранных дел.



Правительство также разрешило практические занятия по вождению водных средств транспорта и мотоциклов, когда инструктор и ученик используют различные средства. Премьер отметил, что если ситуация будет оставаться стабильной, то можно будет возобновить и обучение вождению легковыми автомобилями.



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В условиях еще действующего в Литве карантина из-за коронавируса в среду правительство Литвы разрешило с 10 мая возобновить регулярные рейсы Франкфурт-Вильнюс-Франкфурт.



"Мы предлагаем, чтобы с 10 мая была возможность осуществлять рейсы из Франкфурта в Вильнюс и обратно", – выдвинул на заседании Кабмина предложение глава МИД Линас Линкявичюс.



Премьер Саулюс Сквернялис отметил, что авиакомпания Lufthansa должна быть информирована об ограничениях, например, о самоизоляции прибывающих.



"Об этом следует информировать и перевозчика, что с 4 мая прибытие в Литву не ограничивается, однако в отношении прибывающего применяются общие правила", – сказал С. Сквернялис.



Седьмого апреля посольство Германии в Вильнюсе информировало МИД о том, что авиакомпания Lufthansa заинтересована в возобновлении регулярного авиасообщения по этому маршруту.



В среду правительство решило, что с 10 мая будут возобновлены рейсы, которые по предложению министра иностранных дел одобрит правительство. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 174 раза Комментарии