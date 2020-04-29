Проект выводов по И. Розовой: риск безопасности страны вызвали действия оппозиции 🔊 Воспроизвести



В проекте выводов Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы по депутату Ирине Розовой в качестве возможной угрозы национальной безопасности называются представители парламентской оппозиции, ознакомившиеся с секретными материалами о депутате.



В рассматриваемом в среду в комитете проекте говорится, что член фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Ирина Розова поступила нечестно, когда пыталась получить разрешение на работу с секретной информацией, обладая которой она "по причине возможно поддерживаемых связей могла создать угрозу сохранению государственных тайн и национальной безопасности Литвы".



В проекте выводов также говорится, что парламентская оппозиция, знавшая об этом и "не предпринимавшая необходимых мер по устранению возможных рисков и угроз, совершила ненадлежащие действия и возможно создала риск национальной безопасности". В проекте выводов Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы по депутату Ирине Розовой в качестве возможной угрозы национальной безопасности называются представители парламентской оппозиции, ознакомившиеся с секретными материалами о депутате.В рассматриваемом в среду в комитете проекте говорится, что член фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Ирина Розова поступила нечестно, когда пыталась получить разрешение на работу с секретной информацией, обладая которой она "по причине возможно поддерживаемых связей могла создать угрозу сохранению государственных тайн и национальной безопасности Литвы".В проекте выводов также говорится, что парламентская оппозиция, знавшая об этом и "не предпринимавшая необходимых мер по устранению возможных рисков и угроз, совершила ненадлежащие действия и возможно создала риск национальной безопасности". В качестве возможно создававших риск нацбезопасности названы следующие представители оппозиции: бывший глава КНБО Витаутас Бакас, консерваторы Габриэлюс Ландсбергис и Лауринас Касчюнас, либерал Виргилиюс Алекна.



Член КНБО, консерватор Арвидас Анушаускас считает, что в подготовленных выводах искажается вся суть расследования, поскольку при выяснении влияния России через депутата И. Розову, обвиняемыми оказались представители оппозиции.



"Мы расследуем деятельность И. Розовой и выясняем деятельность иностранных дипломатов, а я читаю вывод о том, что те члены сейма, которые ознакомились с документами, практически он звучит как обвинение в том, что они стремились повлиять на формирование коалиционного правительства. Но ведь стремились предотвратить влияние России – совершенно иной контекст", – сказал А. Анушаускас.



В проекте говорится, что депутата И. Розова "поддерживая долговременные связи личного характера с представителями российского дипломатического корпуса, и сознательно пытаясь скрыть эти связи от сотрудников Департамента госбезопасности (ДГБ), не предоставив ДГБ всей информации о характере этих связей, ввела в заблуждение сотрудников ДГБ".



В проекте выводов также говорится, что представители российского дипломатического корпуса, разведки и служб безопасности, поддерживая связи с членом сейма Литвы И. Розовой и действуя под дипломатическим прикрытием, выбирали в качестве целей лидеров литовских партий, представляющих русскоговорящих, стремились повлиять на политическую систему Литвы, внутреннюю политику государства, формирование политических коалиций.



В проекте также говорится, что спикер сейма Викторас Пранцкетис, получивший материалы ДГБ "должным образом определился по решению о выдаче разрешения на ознакомление или работу И. Розовой с секретной информацией, и решил его предоставлять".



Инициатива провести парламентское расследование в связи с сокрытием И. Розовой ее контактов с российскими дипломатами возникла после того, как в январе 2018 года выяснилось, что спикер сейма В. Пранцкетис получил справку от ДГБ, в которой содержалась рекомендация не предоставлять И. Розовой разрешение на работу с секретной информацией.



В документе говорилось о ее встрече с российскими дипломатами по поводу финансовой поддержки Русскому альянсу, а также о том, что член сейма встречалась с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.



Сама Розова считает, что её контакты с российскими дипломатами не были личными, и потому ей не нужно было указывать их в вопроснике ДГБ. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: форум, депутат, расследование, КНБО, Розова География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии