В Киеве предложили Газпрому хранить газ на Украине 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер Газовая труба на Украине. Архивное фото



Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТС) готова к переговорам с российским "Газпромом" относительно временного хранения российского газа, транспортируемого в Европу, в украинских подземных хранилищах, заявил глава ОГТС Украины Сергей Макогон, сообщает РИА Новости.



Ранее таможенное оформление природного газа, транспортируемого на Украину для его хранения в ПХГ, возможно было проводить только в таможенном режиме "транзит". Также положениями Таможенного кодекса Украины были установлены сроки транзитных перевозок трубопроводным транспортом − 31 сутки. Такие условия не были экономически приемлемыми для большинства иностранных газовых трейдеров, поясняет компания. Услугой таможенного склада уже пользовались такие компании, как немецкая RWE, польская PGNiG и другие компании. Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТС) готова к переговорам с российским "Газпромом" относительно временного хранения российского газа, транспортируемого в Европу, в украинских подземных хранилищах, заявил глава ОГТС Украины Сергей Макогон, сообщает РИА Новости.Ранее таможенное оформление природного газа, транспортируемого на Украину для его хранения в ПХГ, возможно было проводить только в таможенном режиме "транзит". Также положениями Таможенного кодекса Украины были установлены сроки транзитных перевозок трубопроводным транспортом − 31 сутки. Такие условия не были экономически приемлемыми для большинства иностранных газовых трейдеров, поясняет компания. Услугой таможенного склада уже пользовались такие компании, как немецкая RWE, польская PGNiG и другие компании. "Украинские ПХГ в три-пять раз дешевле европейских, поэтому спрос и экономическая целесообразность есть. У "Газпрома" есть очевидный бизнес-кейс для использования украинских ПХГ. Уже сейчас компания не полностью использует оплаченные мощности по транзиту — из 178 миллионов кубометров в сутки используется только в среднем 150 миллионов кубометров. То есть 28 миллионов кубометров в сутки оплачивается, но не используется. Поэтому есть смысл рассмотреть целесообразность использовать всю оплаченную мощность для ввоза газа на Украину, часть объема можно отдавать на транзит, а остаток завозить на хранение", - сказал Макогон в интервью изданию РБК, опубликованном в среду.



По его словам, в случае, если "Газпром" будет временно хранить газ в украинских ПХГ, он сможет зимой, когда в Европе вырастет спрос на голубое топливо, поднять газ из хранилищ и отправить его в ЕС в рамках уже купленных мощностей по транзиту, или докупить дополнительные мощности.



"Думаю, что ситуация может усугубиться к осени, когда могут быть полностью заполнены европейские ПХГ. Тогда "Газпрому" нужно будет еще значительнее снижать транзит, но при этом оплачивать его в полном объеме. Поэтому временное хранение на Украине могло бы стать взаимовыгодным решением. Мы открыты к переговорам", - сказал Макогон, отметив вместе с тем, что не видит причин для "Газпрома" продлевать транзит газа через Украину после 2025 года в случае запуска "Северного потока - 2".



Макогон также отметил, что "Газпром" для украинской компании является крупнейшим клиентом и оператор ГТС намерен обеспечить полное выполнение всех договорных обязательств. "Мы хотим перевернуть страницу и спокойно работать, руководствуясь исключительно коммерческими интересами. Сейчас у нас на операционном уровне сложились очень продуктивные взаимоотношения с коллегами из "Газпрома". Все проблемы и вопросы решаются достаточно оперативно", - сказал он.



Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром", гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечила продолжение транзита газа с 1 января после истечения срока предыдущего контракта. РИА Новости Категории: экономика, политика Ключевые слова: кризис, газ, Газпром, поставки, Нафтогаз География: Украина — статья прочитана 69 раз Комментарии