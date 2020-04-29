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С 11 мая литовская Паланга возобновит предоставление услуг расселения



В среду власти приморского литовского курорта Паланги приняли решение возобновить предоставление услуг расселения с 11 мая.

Такое решение приняла Комиссия по экстремальным ситуациям, говорится в сообщении мэрии для прессы.

Оказывать услуги расселения отдыхающих было запрещено в конце марта, чтобы сократить потоки людей, посещающих курорт и таким образом замедлить распространение нового коронавируса.

Ранее литовская газета Lietuvos rytas сообщала, что в Паланге были наказаны семь лиц, которые нарушили этот запрет.
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: паланга, туристы, курорт
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 29 апреля, 15:28

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