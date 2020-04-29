С 11 мая литовская Паланга возобновит предоставление услуг расселения 🔊 Воспроизвести



В среду власти приморского литовского курорта Паланги приняли решение возобновить предоставление услуг расселения с 11 мая.



Такое решение приняла Комиссия по экстремальным ситуациям, говорится в сообщении мэрии для прессы.



Оказывать услуги расселения отдыхающих было запрещено в конце марта, чтобы сократить потоки людей, посещающих курорт и таким образом замедлить распространение нового коронавируса.



Ранее литовская газета Lietuvos rytas сообщала, что в Паланге были наказаны семь лиц, которые нарушили этот запрет. В среду власти приморского литовского курорта Паланги приняли решение возобновить предоставление услуг расселения с 11 мая.Такое решение приняла Комиссия по экстремальным ситуациям, говорится в сообщении мэрии для прессы.Оказывать услуги расселения отдыхающих было запрещено в конце марта, чтобы сократить потоки людей, посещающих курорт и таким образом замедлить распространение нового коронавируса.Ранее литовская газета Lietuvos rytas сообщала, что в Паланге были наказаны семь лиц, которые нарушили этот запрет. Категории: экономика, общество Ключевые слова: паланга, туристы, курорт География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 175 раз Комментарии