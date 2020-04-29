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Д. Гайжаускас сохранил пост главы КНБО: голоса фракции власти и оппозиции поделились поровну

фото: delfi.lt


Руководитель Комитета сейма по делам национальной безопасности и обороны (КНБО) "аграрий" Дайнюс Гайжаускас сохранил свой пост.

В среду при голосовании по инициированному представителями оппозиции недоверию, за голосовали шесть членов комитета, а против - шесть представителей фракции власти.

Представители оппозиции требовали, чтобы и сам Гайжаускас голосовал, однако тот заявил, что не видит оснований голосовать.

Оппозиция обвиняла Д. Гайжаускаса в том, что он не самоизолировался, когда его помощница заразилась коронавирусом, а также давал предположительно ложную информацию, чтобы пройти тестирование на коронавирус.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: контроль, КНБО, защита, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 29 апреля, 18:30

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