Д. Гайжаускас сохранил пост главы КНБО: голоса фракции власти и оппозиции поделились поровну 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Руководитель Комитета сейма по делам национальной безопасности и обороны (КНБО) "аграрий" Дайнюс Гайжаускас сохранил свой пост.



В среду при голосовании по инициированному представителями оппозиции недоверию, за голосовали шесть членов комитета, а против - шесть представителей фракции власти.



Представители оппозиции требовали, чтобы и сам Гайжаускас голосовал, однако тот заявил, что не видит оснований голосовать.



Оппозиция обвиняла Д. Гайжаускаса в том, что он не самоизолировался, когда его помощница заразилась коронавирусом, а также давал предположительно ложную информацию, чтобы пройти тестирование на коронавирус. Руководитель Комитета сейма по делам национальной безопасности и обороны (КНБО) "аграрий" Дайнюс Гайжаускас сохранил свой пост.В среду при голосовании по инициированному представителями оппозиции недоверию, за голосовали шесть членов комитета, а против - шесть представителей фракции власти.Представители оппозиции требовали, чтобы и сам Гайжаускас голосовал, однако тот заявил, что не видит оснований голосовать.Оппозиция обвиняла Д. Гайжаускаса в том, что он не самоизолировался, когда его помощница заразилась коронавирусом, а также давал предположительно ложную информацию, чтобы пройти тестирование на коронавирус. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, КНБО, защита, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 143 раза Комментарии