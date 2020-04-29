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Премьер Литвы обещает выплатить субсидии в размере 100% ММЗ находящимся в простое



Правительство готовит пакет дополнительной социальной помощи гражданам и работодателям, сообщил премьер Саулюс Сквернялис. Пакет предусматривает субсидии в размере минимальной зарплаты временно неработающим, а тем, кто потерял работу, полгода будет выплачиваться пособие по трудоустройству в размере 200 евро, единовременную выплату такого же размера получат получатели различных пенсий и пособий.

С. Сквернялис сообщил о предложениях в первые два месяца государство компенсирует всю (100 %) заработную плату работника в простое, но не более минимальной месячной заработной платы (607 евро, или 437 евро на руки), а затем полгода те, кто возвращается из простоя, получат субсидию в размере не менее 50 % от зарплаты.

Кроме того, 50 % субсидии будут выплачиваться и тем, у кого ранее не было работы.
Планируется, что этим инструментом помощи воспользуются 210 тыс. работников, на него будет выделено 380 млн евро.

В то же время самозанятые смогут воспользоваться местными инициативами по трудоустройству без применения 50% гарантии, помощь получат и лица трудоспособного возраста с инвалидностью. Для этого будет выделено 5,6 млн евро.

Лишившимся работы, которых, по данным С. Сквернялиса может быть около 200 тыс., в течение полугода планируется выплачивать 200 евро пособия для поддержки в трудоустройстве.

Также в два раза увеличиваются средства на профобучение - на это будет выделено 10 млн евро.

Почти 910 тыс. человек, получающих пенсии по старости, сиротству, потере кормильца, по выслуге лет, также компенсации за особые условия труда и разные пособия, получат единовременную выплату в размере 200 евро. На это выделено 182 млн. евро.

По словам премьера, посредством различных инструментов помощи планируется оказать помощь 1,4 миллионов граждан.

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С объявлением карантина в Литве замедлился рост доходов населения, а количество зарабатывающих меньше, чем ММЗ, вернулось на уровень 2017 г., объявила Содра. По словам ее главы, с начала карантина в Литве уволено на 14,5 тыс. работников больше, чем принято на работу.

Глава Содры Юлита Варанаускене заявила, что в марте заметно замедлился рост доход населения. Если еще январе и феврале годовой рост доходов был 11,5-12%, то в марте он снизился до 5,9%.

Кроме того, Содра информировала, что увеличилось количество людей, которые зарабатывают меньше минимальной месячной заработной платы (ММЗ) - их количество выросло до 15 %, вернувшись таким образом к уровню 2017 г.

По словам Ю. Варанаускене, с начала карантина было уволено на 14,5 тыс. больше людей, чем принято на работу. Больше всего увольнений в сферах, затронутых коронавирусом, - в сфере общепита, туризма, а также в торговле промтоварами.

Также Ю. Варанаускене рассказала, что кризис оказывает давление на бюджет Содры - каждый день карантина стоит Содре 2 млн евро. Ожидается, что в апреле Содра соберет около 45 млн евро, что приблизительно на 20 % ниже запланированного.

У Содры накоплен резерв в размере 0,5 млрд евро.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: бизнес, компенсации, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 192 раза
добавлена сегодня, 29 апреля, 17:30

Комментарии

As
29 апреля, 17:42
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Вот почему Лукашенко не верит в Коронавирус
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