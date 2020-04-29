Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Контролируемый российским энергетическим гигантом Inter RAO поставщик электроэнергии компания Inter RAO Lietuva, заработавшая в прошлом году 14 млн евро чистой прибыли, планирует всю ее направить на выплату дивидендов.



Акционеры компании 27 апреля решили направить 14 млн евро на выплату дивидендов, сообщила компания Inter RAO Lietuva.



В прошлом году чистая прибыль компании Inter RAO Lietuva была на 21,6 % выше, чем в 2018 г., когда прибыль составила 11,6 млн евро. Доходы компании в прошлом году были 288,2 млн евро или на 19,8 % выше, чем в 2018 г. (240,7 млн евро).



Консолидированная прибыль от продаж группы компаний Inter RAO Lietuvа в прошлом году выросли на 9,95 % до 317 млн евро, консолидированная чистая прибыль – на 54 % до 17,65 млн евро. Контролируемый российским энергетическим гигантом Inter RAO поставщик электроэнергии компания Inter RAO Lietuva, заработавшая в прошлом году 14 млн евро чистой прибыли, планирует всю ее направить на выплату дивидендов.Акционеры компании 27 апреля решили направить 14 млн евро на выплату дивидендов, сообщила компания Inter RAO Lietuva.В прошлом году чистая прибыль компании Inter RAO Lietuva была на 21,6 % выше, чем в 2018 г., когда прибыль составила 11,6 млн евро. Доходы компании в прошлом году были 288,2 млн евро или на 19,8 % выше, чем в 2018 г. (240,7 млн евро).Консолидированная прибыль от продаж группы компаний Inter RAO Lietuvа в прошлом году выросли на 9,95 % до 317 млн евро, консолидированная чистая прибыль – на 54 % до 17,65 млн евро. В данную группу, кроме главной компании Inter RAO Lietuva, входят компании из Эстонии, Латвии, Польши.



Управляемое российской компанией Inter RAO предприятие RAO Nordic владеет 51 %, литовская инвестиционная компания Scaent Baltic – 29 % акций Inter RAO Lietuvа. Остальные 20 % акций торгуются на Варшавской бирже.



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Группа одного из крупнейших в Литве банком - коммерческого банка SEB - за первую четверть этого года заработала 23,6 млн евро неаудитированной чистой прибыли – на 13,2 % меньше, чем за тот же период прошлого года (27,2 млн евро). Только чистая прибыль банка SEB снизилась на 13,4 % до 25,2 млн евро (29,1 млн евро).



Доходы группы банка SEB в первом квартале этого года составили 50,1 млн евро – на 5,8 % ниже, чем в январе-марте 2019 года, когда они составили 53,2 млн евро, сообщила банк.



Имущество группы банка SEB в конце марта составил 8,9 млрд евро – на 12,7 % выше, чем в конце марта прошлого года (7,9 млрд евро).



Собственные капитал группы банка вырос на 16,5 % до 807 млн евро (693 млн евро).



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В апреле в Литве по предварительным оценкам месячная инфляция, рассчитанная по согласованному с другими странами ЕС индексу потребительских цен (СИПЦ) составила 0,1 %.



Согласованная предварительная годовая инфляция (за апрель, по сравнению с апрелем 2019 г.) составила 0,9%, на основании неокончательных данных, сообщил Департамент статистики.



По утверждению статистического ведомства, на годовую инфляцию наибольшее воздействие оказало повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки, алкогольные напитки и табачные изделия, а также снижение цен на транспортные товары и услуги, жилье, воду, электроэнергию и другие товары и услуги.



В марте в Литве согласованная месячная инфляция составила 0,1 %, а согласованная годовая инфляция - 1,7 %.



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Один из крупнейших туроператоров Литвы Novaturas за первый квартал этого года понес консолидированные убытки в размере 353 тыс. евро (за тот же период прошлого года – 148 тыс. евро). Компания сообщила, что на результаты повлиял кризис из-за коронавируса.



Консолидированные доходы компании 23,4 млн евро – на 18,9 % ниже (28,8 млн евро), а общая прибыль снизилась на 28,8 % до 2,5 млн евро (3,6 млн евро), сообщил Novaturas на вильнюсской бирже Nasdaq.



„Для управления ситуацией, мы предприняли строгое управление затратами, остановили инвестиционные проекты, сконцентрировались на эффективности деятельности, ведем переговоры с партнерами по вопросам гибкого ценообразования и пересмотра обязательств, а также планируем использовать госинструменты помощи бизнесу“, – сообщила в пресс-релизе компании Novaturas глава группы Аудроне Кейните.



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Консолидированные доходы оператора нефтяного терминала и терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta в первом квартале этого года составили 20 млн евро – на 23 % меньше, чем в прошлом году в январе-марте (26,3 млн евро).



Только доходы предприятия Klaipedos naftos снизились на 24 % до 19,8 млн евро (26,3 млн евро), сообщила компания на вильнюсской бирже Nasdaq.



Grupes grynasis nuostolis buvo 377 tukst. euru – 70 proc. mazesnis (1,3 mln. euru), o pagrindines bendroves nuostolis – 290 tukst. euru – 77 proc. mazesnis (1,3 mln. euru).



Чистые убытки составили 377 тыс. евро – на 70 % меньше(1,3 млн евро), а основные убытки предприятия – 290 тыс. евро – на 77 % ниже (1,3 млн евро).



„Несмотря на тяжелый период, в первом квартале КН заработала 3,9 млн евро корректированной чистой прибыли - на 30 % больше, чем в первом квартале прошлого года", - сообщается в пресс-релизе компании.



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Компания, управляющая тремя аэропортами Литвы, в прошлом году заработала 13,6 млн евро чистой прибыли – на 56,8 % больше, чем в 2018 году (8,7 млн евро).



Доходы управляемой государством компании составили 48,5 млн евро – на 12,6 % больше, чем в 2018 г. (43 млн евро), сообщили BNS предварительные результаты литовские аэропорты.



Компания планировала выплатить государству 9,7 млн евро дивидендов, однако обсуждается возможность отменить выплату дивидендов и оставить прибыль в компании для смягчения последствий пандемического кризиса.



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Одни из лидирующих групп по управлению недвижимостью в странах Балтии Invalda INVL заработала в прошлом году 20,8 млн евро чистой прибыли, а в 2018 году прибыль составляла всего 0,34 млн евро. По заявлению компании Invaldа INVL, рост прибыли был обусловлен изменившейся ценой инвестиций.



Собственный капитал компании Invaldа INVL в конце 2019 г. составлял 86,8 млн евро или 7,47 евро за акцию (соответственно на 32,5 % и на 31,8 % больше, чем в конце 2018 года). Стоимость капитала имущества более 230 тыс. клиентов группы в конце 2019 года превышала 1 млрд евро и за год увеличилась на 54 %, говорится в пресс-релизе компании Invaldа INVL.



Финансовые результаты компании будут утверждены на ежегодном всеобщем собрании акционеров, которое пройдет 30 апреля. Акционерам (который свыше 3 тыс.) планируется выплатить 0,8 евро дивидендов за акцию, а общая сумма дивидендов составит 9,3 млн евро.. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 178 раз Комментарии