Меркель считает, что санкции против России неприятны 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / EPA / CHRISTIAN MARQUARDT / POOL



Канцлер Германии призвала страны вместе разрешить международные конфликты, передает



Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкционные меры в такой ситуации, как пандемия коронавирусной инфекции, крайне неприятны. Об этом она сказала сегодня в ходе 11-й международной конференции "Петерсбергский климатический диалог".



— Мы все хотим хорошо развиваться в экономическом плане, и санкции с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны, — сказала Меркель.



В частности, канцлер подчеркнула, что Германия продолжит работу над решением таких политических проблем, как украинский вопрос, который стал причиной ввода санкций против России.



Меркель отметила, что сейчас весь мир находится в состоянии исключительной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим международные проблемы и конфликты необходимо решить общим путём. Канцлер Германии призвала страны вместе разрешить международные конфликты, передает ЛАЙФ Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкционные меры в такой ситуации, как пандемия коронавирусной инфекции, крайне неприятны. Об этом она сказала сегодня в ходе 11-й международной конференции "Петерсбергский климатический диалог".— Мы все хотим хорошо развиваться в экономическом плане, и санкции с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны, — сказала Меркель.В частности, канцлер подчеркнула, что Германия продолжит работу над решением таких политических проблем, как украинский вопрос, который стал причиной ввода санкций против России.Меркель отметила, что сейчас весь мир находится в состоянии исключительной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим международные проблемы и конфликты необходимо решить общим путём. life.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, убытки — статья прочитана 198 раз Комментарии