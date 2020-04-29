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Меркель считает, что санкции против России неприятны

Фото © ТАСС / EPA / CHRISTIAN MARQUARDT / POOL


Канцлер Германии призвала страны вместе разрешить международные конфликты, передает ЛАЙФ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкционные меры в такой ситуации, как пандемия коронавирусной инфекции, крайне неприятны. Об этом она сказала сегодня в ходе 11-й международной конференции "Петерсбергский климатический диалог".

— Мы все хотим хорошо развиваться в экономическом плане, и санкции с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны, — сказала Меркель.

В частности, канцлер подчеркнула, что Германия продолжит работу над решением таких политических проблем, как украинский вопрос, который стал причиной ввода санкций против России.

Меркель отметила, что сейчас весь мир находится в состоянии исключительной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим международные проблемы и конфликты необходимо решить общим путём.
life.ru
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, убытки
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добавлена сегодня, 29 апреля, 17:00

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