Немецкие фирмы призывают вновь запустить экономику в России 🔊 Воспроизвести Глава германо-российской торговой палаты Маттиас Шепп



Тысячи работающих в РФ немецких фирм уже понесли гигантские убытки из-за вызванного коронавирусом локдауна. Германо-российская внешнеторговая палата считает, что правительству РФ пора вмешаться, сообщает Тысячи работающих в РФ немецких фирм уже понесли гигантские убытки из-за вызванного коронавирусом локдауна. Германо-российская внешнеторговая палата считает, что правительству РФ пора вмешаться, сообщает DW Немецкие компании, работающие в России, призвали правительство РФ вновь запустить экономику после почти месячного локдауна, вызванного пандемией коронавируса. "Государство должно допустить больше личной ответственности. Предприятия вполне в состоянии хорошо и даже лучше, чем государство, защитить своих сотрудников с помощью соответствующих мер гигиены", - заявил глава Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Маттиас Шепп (Matthias Schepp) агентству dpa в Москве во вторник, 28 апреля.



Президент России Владимир Путин закрыл предприятия на оплаченные каникулы до конца апреля. На этой неделе он объявит, будет ли локдаун продлен.



Многомиллионные убытки



По словам Шеппа, около 4200 немецких компаний, работающих в России, уже понесли убытки на сотни миллионов евро. В качестве примера он привел завод VW в Калуге, закрытый с 30 марта. "Мы в Москве боремся, к примеру, за то, чтобы позволить компании Obi открыть магазины стройматериалов и чтобы люди смогли покупать семена, торф и удобрения. Сейчас время сева. В России, где многие выращивают фрукты и овощи на дачах, это жизненно необходимо", - отметил глава AHK.



Маттиас Шепп опасается, что российское руководство слишком мало заботится о малых и средних предприятиях, предпочитая оказывать поддержку крупным концернам, имеющим хорошие связи с властью. "Будет плохо, если к концу кризиса в России будет больше государственной, чем частной собственности. Россия располагает большими денежными и валютными резервами и в состоянии оказывать такую помощь, однако большинство предприятий, опрошенных AHK, считают помощь недостаточной", - констатировал Шепп.



Российский Фонд национального благосостояния составляет около 143 млрд долларов. По расчетам Deutsche Bank, этих денег хватит на два года, если цены на нефть будут находиться на уровне 15 долларов за баррель. dw.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, сотрудничество, бизнес — статья прочитана 190 раз Комментарии