МИД Украины разослало документ о непризнании геноцида армянского народа

В связи со 105-й годовщиной трагических событий в Османской империи 24 апреля 1915 года Министерство иностранных дел Украины разослало в госучреждения документ, в котором заявило о непризнании геноцида армян в 1915 году, сообщает СТРАНА.
Документ опубликовал журналист Андрей Манчук.
МИД заявил, что не признает геноцид по таким "объективным факторами":
-понятие геноцид получило международно-правовой статус с принятием 9 декабря 1948 г. резолюцией №260 ГА ООН "Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него". В Конвенции под геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую;
-в рамках международных организаций Армения, которая традиционно находится в фарвартере внешней политики РФ, последовательно голосует против жизненно важных для Украины решений и резолюций;
-Армения официально не признала Голодомор в Украине 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа;
-признание/чествование трагических событий в Османской империи 1915 г. является чрезвычайно чувствительным вопросом для стратегического партнера Украины Турции, диалог с которой характеризуется высокой динамикой;
-по мнению турецкой стороны, указанные трагические события были следствием военных реалий того времени, а не целенаправленным уничтожением армянского населения;
-упомянутый вопрос требует объективного открытого исследования между армянской и турецкой сторонами в исторической плоскости.
"Поэтому, понимая стремление армянской диаспоры почтить события 1915 г., но учитывая вышеизложенное, просим воздержаться от участия в возможных коммеморативных мероприятиях на официальном уровне, а также от использования терминов "геноцид армянского народа" или "геноцид армян", - сказано в документе.
Как сообщала "Страна", в декабре прошлого года Конгресс США официально признал геноцид армян в Османской империи.
-Армения официально не признала Голодомор в Украине 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа;
-признание/чествование трагических событий в Османской империи 1915 г. является чрезвычайно чувствительным вопросом для стратегического партнера Украины Турции, диалог с которой характеризуется высокой динамикой;
-по мнению турецкой стороны, указанные трагические события были следствием военных реалий того времени, а не целенаправленным уничтожением армянского населения;
-упомянутый вопрос требует объективного открытого исследования между армянской и турецкой сторонами в исторической плоскости.
"Поэтому, понимая стремление армянской диаспоры почтить события 1915 г., но учитывая вышеизложенное, просим воздержаться от участия в возможных коммеморативных мероприятиях на официальном уровне, а также от использования терминов "геноцид армянского народа" или "геноцид армян", - сказано в документе.
Как сообщала "Страна", в декабре прошлого года Конгресс США официально признал геноцид армян в Османской империи.