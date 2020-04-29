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МИД Украины разослало документ о непризнании геноцида армянского народа



В связи со 105-й годовщиной трагических событий в Османской империи 24 апреля 1915 года Министерство иностранных дел Украины разослало в госучреждения документ, в котором заявило о непризнании геноцида армян в 1915 году, сообщает СТРАНА.

Документ опубликовал журналист Андрей Манчук.

МИД заявил, что не признает геноцид по таким "объективным факторами":

-понятие геноцид получило международно-правовой статус с принятием 9 декабря 1948 г. резолюцией №260 ГА ООН "Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него". В Конвенции под геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую;
-в рамках международных организаций Армения, которая традиционно находится в фарвартере внешней политики РФ, последовательно голосует против жизненно важных для Украины решений и резолюций;

-Армения официально не признала Голодомор в Украине 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа;

-признание/чествование трагических событий в Османской империи 1915 г. является чрезвычайно чувствительным вопросом для стратегического партнера Украины Турции, диалог с которой характеризуется высокой динамикой;

-по мнению турецкой стороны, указанные трагические события были следствием военных реалий того времени, а не целенаправленным уничтожением армянского населения;

-упомянутый вопрос требует объективного открытого исследования между армянской и турецкой сторонами в исторической плоскости.

"Поэтому, понимая стремление армянской диаспоры почтить события 1915 г., но учитывая вышеизложенное, просим воздержаться от участия в возможных коммеморативных мероприятиях на официальном уровне, а также от использования терминов "геноцид армянского народа" или "геноцид армян", - сказано в документе.



Как сообщала "Страна", в декабре прошлого года Конгресс США официально признал геноцид армян в Османской империи.
strana.ua
Категории: политика, чп и криминал, история
Ключевые слова: геноцид, США, Турция, признание, армяне
География: Украина
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добавлена сегодня, 29 апреля, 15:00

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