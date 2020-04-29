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Поддержка вступлению Тайваня в ВОЗ – открытая провокация – посол Китая в Литве СМИ



Поддержку вступлению Тайваня в ВОЗ, выраженную несколькими сотнями политиков, общественных деятелей и ученых Литвы, посол Китая в Литве называет "открытой провокацией против принципа единого Китая".

„Я очень ценю теперешнюю позицию Литвы, которая является осторожно, мудрой, основана на сотрудничестве с Тайванем на техническом, экспертном, практическом уровнях, в областях экономики, культуры, благотворительности. Однако официальные власти Китая - единственный представитель всего Китая, включая и Тайвань. Поэтому, когда члены сейма и еще несколько сот человек поддерживают сотрудничество Тайваня с ВОЗ и другими подразделениями ОНН, это - официальный, политический шаг, по поводу которого Китай возражает и считает его открытой провокацией против принципа единого Китая", – заявил в интервью порталу delfi.lt посол Шен Джифей.

50 членов сейма и свыше ста представителей культуры и науки на прошлой неделе обратились к президенту Гитанасу Науседе с просьбой поддержать на высшем уровне привлечение Тайваня к деятельности ВОЗ.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: посол, Заявление, провокация, депутаты, Тайвань, ВОЗ
География: Литва
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добавлена сегодня, 29 апреля, 14:30

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