Возможно, в июне можно будет вернуться в школы - министр образования Литвы 🔊 Воспроизвести



Возможно, что школьники смогут вернуться в школы в июне, заявил министр образования, науки и спорта.



„Весьма вероятно, что в июня мы сможем вернуться в школы“, – заявил в среду на заседании Комитета сейма по вопросам образования и науки Альгирдас Монкявичюс.



Такой прогноз, по словам министра, основан на научных расчетах.



Министр заявил, что в июне большинство школьников уже завершат учебу, однако школы смогут организовать неформальное обучение.



Министр заявил, что сейчас разрабатываются рекомендации школам, как работать после карантина. Люди из группы риска не должны иметь контактов, таких среди педагогов приблизительно пятая часть.



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Планировавшийся на июль "Праздник песни" школьников не будет проводится из-за коронавируса, в среду сообщил министр образования, науки и спорта. Возможно, что школьники смогут вернуться в школы в июне, заявил министр образования, науки и спорта.„Весьма вероятно, что в июня мы сможем вернуться в школы“, – заявил в среду на заседании Комитета сейма по вопросам образования и науки Альгирдас Монкявичюс.Такой прогноз, по словам министра, основан на научных расчетах.Министр заявил, что в июне большинство школьников уже завершат учебу, однако школы смогут организовать неформальное обучение.Министр заявил, что сейчас разрабатываются рекомендации школам, как работать после карантина. Люди из группы риска не должны иметь контактов, таких среди педагогов приблизительно пятая часть.* * *Планировавшийся на июль "Праздник песни" школьников не будет проводится из-за коронавируса, в среду сообщил министр образования, науки и спорта. „В этом году праздник не состоится“, – во время заседания парламентского Комитета по вопросам образования и науки заявил Альгирдас Монкявичюс.



Он сказал, что и в Латвии праздник отменен. Решается вопрос о переносе праздника. Праздник должен был состояться в Вильнюсе в июле месяце.



Часть средств уже использована, а оставшиеся почти 2 млн евро пойдут на организацию летнего отдыха школьников.



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Из-за коронавируса график приема в вузы был перенесен на более позднее время, Минобразования предлагает и учебный год в университетах и колледжах начать позднее.



Высшим школам рекомендуется начать учебный год 14 сентября, об этом сообщил в сейме министр Альгирдас Монкявичюс. Однако, он отметил, что университеты автономны, и могут устанавливать свои даты начала учебного года.



Согласно утвержденному графику прием заявлений в этом году будет начат 1 июня и продлится до 18 августа. До 24 августа можно будет подписывать договоры с приглашенными на учебу, а 28 августа начнется дополнительный прием, который завершится 4 сентября.



В школах учебный год стартует традиционно - 1 сентября. BNS Категории: общество, образование Ключевые слова: школы, обучение, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 149 раз Комментарии