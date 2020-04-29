Коронавирус в Литве - последние данные /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В Литве подтверждены еще 31 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество составило 1375, сообщил в среду Минздрав.



В настоящее время вирусом COVID-19 больны 767 человек, скончались 45 зараженных, выздоровели 563 человека.



В изоляции - 624 человека.



Во вторник в лабораториях Литвы было исследовано 6 тыс. 392 пробы на коронавирус, общее количество тестов - 118 тыс. 201. В лабораториях остаются 1440 неисследованных проб.



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В Картянской больнице паллиативной медицинской помощи (Кретингский район) выявлен коронавирус у 23 пациентов.



Об этом в среду утром информировал BNS директор Клайпедского департамента Национального центра общественного здоровья Раймундас Григалюнас.



Тесты шести пациентов - отрицательные, а результаты тестов работников ожидаются позднее в среду. В Литве подтверждены еще 31 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество составило 1375, сообщил в среду Минздрав.В настоящее время вирусом COVID-19 больны 767 человек, скончались 45 зараженных, выздоровели 563 человека.В изоляции - 624 человека.Во вторник в лабораториях Литвы было исследовано 6 тыс. 392 пробы на коронавирус, общее количество тестов - 118 тыс. 201. В лабораториях остаются 1440 неисследованных проб.* * *В Картянской больнице паллиативной медицинской помощи (Кретингский район) выявлен коронавирус у 23 пациентов.Об этом в среду утром информировал BNS директор Клайпедского департамента Национального центра общественного здоровья Раймундас Григалюнас.Тесты шести пациентов - отрицательные, а результаты тестов работников ожидаются позднее в среду. Мер Кретинги Антанас Кальнюс в среду сообщил, что из-за вспышки коронавируса Картянская паллиативная больница медпомощи будет находится в изоляции.



„Срочно поздно вечером мы созвали заседание Комиссии самоуправления по экстремальным ситуациям и приняли решение изолировать больницу, у здания дежурят полицейские экипажи“, – заявил А. Кальнюс.



Мэр Кретингского района заявил, что тех пациентов, которые не заразились, решено перевести на второй этаж больницы, у которого есть отдельный вход с улицы.



А зараженных пациентов хотели вывезти из больницы, но специалисты НЦОЗ рекомендовали "локализовать очаг на месте".



Также мэр сообщил, что в срочном порядке идет поиск замены для работников - два человека, которые дежурили ночью, всё еще на рабочих местах.



Утром в среду на работу не разрешили выйти работникам больничной кухни. Еда для пациентов привозится из Кретинги в одноразовой таре, также поручено в срочном порядке провести дезинфекцию общественных мест местечка Картяна.



Мэр сообщил, что специалисты НЦОЗ всё еще выясняют, как коронавирус мог попасть в больницу, где во вторник он был выявлен у пожилого пациента.



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В больницах на лечении находятся 123 пациента с коронавирусом, 15 из них – в реанимации.



„Всего 123 (госпитализированы - прим.ред.), в реанимации – 15, с ИВЛ – семь и с кислородными масками – 32 пациента“, – заявила в среду на пресс-конференции заведующая Отделением инфекционных заболеваний НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.



Коронавирус в Литве обнаружен в 1375 человек, скончалось 45, выздоровело 563.



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В странах Балтии до полудня среды всего было подтверждено 3890 случаев заражения новым коронавирусом, 45 человек скончалось в Литве, 50 – в Эстонии, 15 – в Латвии, показывают данные, собранные BNS из источников в официальных ведомствах.



Литва: всего 1375 случаев, проведено 118 201 тест, скончалось 45 человек.



Латвия: всего 849 случаев, проведено 54 811 тестов, скончалось 15 человек.



Эстония: всего 1666 случаев, проведено 51 188 тестов, скончалось 50 человек. инф."Обзор" BNS.LT Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 216 раз Комментарии