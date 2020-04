The Washington Post США : русские манипулировали нашими выборами — и мы им в этом помогли 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Steven Senne



Секретным оружием «российских манипуляторов» стала разобщенная, рассерженная Америка, уверен американский эксперт. Развивая набивший оскомину тезис о вмешательстве России в дела Запада, он обвиняет американцев в том, что они сами «распространяли утечки и ложь Москвы».



Когда в 2016 году офицеры российской разведки разрабатывали свою кампанию по дестабилизации американской политики, в их распоряжении был почти столетний опыт проведения тайных операций, к которому можно было обращаться. Интернет предоставил русским новые инструменты для их бесчинств. Однако их секретным оружием стали мы — открытая, разобщенная, рассерженная Америка.



Именно такой вывод делает Томас Рид (Thomas Rid) в своей великолепной новой книге под названием «Активные меры: секретная история дезинформации и политической войны» («Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare»). Когда в 2016 году офицеры российской разведки разрабатывали свою кампанию по дестабилизации американской политики, в их распоряжении был почти столетний опыт проведения тайных операций, к которому можно было обращаться. Интернет предоставил русским новые инструменты для их бесчинств. Однако их секретным оружием стали мы — открытая, разобщенная, рассерженная Америка.Именно такой вывод делает Томас Рид (Thomas Rid) в своей великолепной новой книге под названием «Активные меры: секретная история дезинформации и политической войны» («Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare»).



Русские нас раскусили. Вспомните «Джона Дэвиса» («John Davis») — один из самых популярных фейковых консервативных аккаунтов в твиттере. В его биографии значилось, что он из «Техаса, США», а далее перечислялись его заслуги: «Владелец бизнеса, гордый отец, христианин, патриот, поддерживаю право на оружие, политически некорректен. Люблю мою страну и мою семью. #WakeUpAmerica». На фотографии в его профиле был белый мужчина с питбулем на коленях, а позади него был плакат с револьвером Smith & Wesson 45-го калибра. После массового убийства в Орландо он написал в твиттере: «Проблема — в исламе».



Но не «Джон Дэвис» (вместе с его не менее стереотипным афроамериканским двойником «@BlacktoLive») и не сотни других русских фейковых аккаунтов одержали для Дональда Трампа победу на выборах в 2016 году. Согласно одному российскому документу, на который ссылается Рид, их цель заключалась в том, чтобы «внушать недоверие по отношению кандидатам и политической системе в целом». Полагаю, можно сказать, что русским это удалось. Но им попался очень податливый материал: американский политический истеблишмент уже начал гнить изнутри.



Достижением Рида в этой книге стало то, что он поместил нашу безумную, перевернутую с ног на голову политику в последовательный исторический контекст. Возможно, цифровые инструменты, которыми воспользовались наши противники, в определенном смысле являются чем-то новым, однако стремление манипулировать так же старо, как и само искусство шпионажа. Если вы заставите ваших врагов сомневаться и подорвете их моральный дух, вы сможете выиграть без боя. Как объясняет Рид, «цель дезинформации — спровоцировать раскол, поставив эмоции выше здравого смысла, разногласия выше единства, конфликт выше консенсуса, частное выше универсального».



Среди специалистов, которые следят за российской дезинформацией, Рид хорошо известен благодаря своим техническим знаниям и опыту, однако эта его книга должна принести ему более широкое признание, которого он заслуживает. Он проделал потрясающую аналитическую работу в июле 2016 года, раскрыв связь между агентом российской разведывательной службы ГРУ, которое мы называли Guccifer 2.0, и WikiLeaks. Когда он стал расспрашивать этого предполагаемого хакера о WikiLeaks, офицер российской разведки, который им притворялся, ответил: «Да, это я отправил им электронные письма».



Рид предлагает нам лучший и наиболее полный рассказ о том, как в 2016 году российская кампания по распространению дезинформации проводилась из штаб-квартиры ГРУ в Москве и из Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге. Любой, кто прочтет этот рассказ и не придет к выводу, что русские блестяще развели предвыборный штаб Трампа, попросту ничего не смыслит в политике. Но ценность книги Рида заключается в том, что он возвращает нас к самым истокам современных методов манипуляций, когда в 1920-е годы Москва создала фальшивое про-царистское движение, которое позволяло ей следить, вводить в заблуждение и в конечном итоге ослаблять позиции ее врагов.



Америка научилась играть в эту игру во время холодной войны — порой до абсурда. К примеру, чтобы подорвать психологическую стабильность Восточной Германии, ЦРУ решило, что было бы полезно создать там глянцевый женский журнал, журнал о джазе и журнал об астрологии.



Дезинформация — это игра в шахматы, око за око, наша ложь в ответ на вашу. КГБ поставило журналы и газеты на службу партии в 1940-х и 1950-х годах. ЦРУ финансировало свою собственную сеть изданий, посвященных «культурной свободе». Когда русские опубликовали список офицеров ЦРУ, ФБР в ответ на это помогло одному репортеру Readers Digest написать изобличительный материал о советских операциях. Советский коммунизм — жалкая мешанина коррупции и стагнации — никогда не смог бы одержать победу в этой борьбе идей, но русским все же удалось нанести несколько неприятных ударов. Особенно гнусным эпизодом стала операция КГБ под названием «Денвер», целью которой было распространение ложной информации о том, что СПИД стал «результатом вышедших из-под контроля секретных экспериментов, которые проводили разведка США и Пентагон», как пишет Рид, ссылаясь на документы КГБ.



Коммунизм рухнул, но Россия продолжила свои тайные попытки дестабилизировать Америку, пользуясь любой удобной возможностью. Как объясняет Рид, чтобы воспользоваться страхом перед терроризмом, российская разведка создала фейковый «Кибер халифат». Когда разоблачения Эдварда Сноудена касательно операций Агентства национальной безопасности потрясли американскую разведку, многие представители западной разведки задавались вопросом, могла ли Россия увеличить ущерб, распространив информацию о том, что АНБ прослушивало сотовый телефон Ангелы Меркель. Рид цитирует заключение немецкого генерального прокурора, где говорится, что предположительное служебное задание о перехвате разговоров Меркель, опубликованное в немецкой прессе, на самом деле было составлено не в АНБ.



Рид призывает блюстителей правды в новостных изданиях задуматься над тем, насколько легко можно манипулировать журналистами в нынешнюю эпоху пост-правды. По его словам, есть два вида правды: в основе первого лежат факты, в основе второго — вера. Интерпретации, основанные на фактах, — это основа демократии. Эмоциональные, предвзятые комментарии могут привести к ее разрушению. Специалисты по распространению дезинформации раздувают недовольство посредством «искушений, которые влекут за собой преувеличения, заставляют поддаваться предрассудкам, которые лишают открытое общество способности вести основанные на фактах, трезвые дискуссии».



Пока разведывательные службы иностранных государств стремятся оказать воздействие на американскую политическую реальность, обычные граждане могут попросту перестать верить кому-либо, придя к выводу, что все вокруг — это «фейковые новости». Вот что на самом деле объединяет американских демагогов и Москву: они распространяют так много дезинформации, что уставшая, дезориентированная общественность уже не знает, чему верить.



