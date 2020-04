ABC Испания : советские солдаты — первые жертвы холокоста в Освенциме 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, РИА Новости



Летом 1941 года, когда план по окончательному решению еврейского вопроса еще не был принят, Рудольф Хёсс (Rudolf Höß) отдал приказ запереть 600 пленников в блоке №11 («Блоке смерти») лагеря Освенцим и испробовать на них страшный удушающий газ «Циклон Б». Это стало началом массовых убийств, в частности операций в Венгрии, вина за которые была возложена на недавно умершего Оскара Грёнинга (Oskar Gröning).



Было 14 мая 1944 года. До того, как Адольф Гитлер застрелится из Вальтера ППК, оставалось всего одиннадцать месяцев. Именно в тот день, необычайно спешно, в Польшу стали прибывать 400 тысяч пленных венгров. 300 тысяч из них умрут в газовых камерах наиболее печально известного концентрационного лагеря Второй мировой войны — Освенцима. Эти тяжкие преступления, в которых обвинили бывшего офицера СС Оскара Грёнинга, умершего в этот четверг на 97 году жизни, стали частью систематического истребления евреев, цыган, гомосексуалистов и других, что было подготовлено Третьим рейхом. Было 14 мая 1944 года. До того, как Адольф Гитлер застрелится из Вальтера ППК, оставалось всего одиннадцать месяцев. Именно в тот день, необычайно спешно, в Польшу стали прибывать 400 тысяч пленных венгров. 300 тысяч из них умрут в газовых камерах наиболее печально известного концентрационного лагеря Второй мировой войны — Освенцима. Эти тяжкие преступления, в которых обвинили бывшего офицера СС Оскара Грёнинга, умершего в этот четверг на 97 году жизни, стали частью систематического истребления евреев, цыган, гомосексуалистов и других, что было подготовлено Третьим рейхом.



С чего все начиналось



Освенцим, где было убито от миллиона до полутора миллионов человек, изначально задумывался совсем не как концентрационный лагерь. Его строительство началось в мае 1940 года, и создавался он как пересыльный пункт для заключенных, переправляемых в Германию в качестве рабочей силы.



Однако и он строился не на пустом месте. При постройке были использованы старые бараки, оставшиеся от польских войск, которые располагались в двадцати километрах к западу от Кракова. Очень скоро лагерь стал «нервным узлом» нацизма.



Как утверждает Мемориальный музей Холокоста США (United States Holocaust Memorial Museum), «первыми заключенными Освенцима были немецкие рецидивисты, привезенные из концентрационного лагеря Заксенхаузен, и польские политические преступники из города Лодзь, доставленные из лагеря Дахау и из Тарнува». В то время комендантом Освенцима был Рудольф Хёсс, занимавший эту должность до ноября 1943 года.



Вскоре это место превратилось в тюрьму, которая стала выполнять те же функции, что и другие подобные учреждения: содержать врагов нацизма, предоставлять Германии бесплатную рабочую силу и в отдельных случаях служить местом казни преступников.



«В конце сорокового года, через полгода после своего открытия, в лагере содержалось 7 900 заключенных, размещенных в бывших военных бараках — кирпичных зданиях в один-два этажа», — пишет профессор Лондонского университета Бирбек Николаус Ваксман (Nikolaus Wachsmann) в своей главной работе «История нацистских концлагерей» («KL: A History of the Nazi Concentration Camps»).



Расширение лагеря не было случайным. Освенцим рос благодаря поддержке немецкой компании ИГ Фарбен (IG Farben), добывавшей поблизости уголь и соль.



«Компания ИГ Фарбен купила две шахты — Фюрстенгрубе и Янинагрубе, — на которых работали депортированные евреи. На всех этапах работы этой гигантской каменоломни происходило сотрудничество СС и ИГ Фарбен», — пишет Мириам Анисимов в книге «Примо Леви или трагедия оптимиста» («Primo Levi: Tragedy of an Optimist»).



Ненависть к красным



Всего через пару месяцев значимость таких лагерей, как Освенцим, резко возросла. В результате ввода немецких войск в СССР 22 июня 1941 года, согласно плану «Барбаросса», в Германию хлынули тысячи советских пленных. Тысячи людей, вызывавших в нацистах сильнейшую ненависть… «После того, как Германия напала на Советский Союз, применение концентрационных лагерей как площадки для истребления «неугодных», не значившихся в официальных списках заключенных, стало особенно необходимо», — пишут Дебора Дворк и Роберт Ян ван Пелт в книге «История Холокоста» («Holocaust: A History»).



Почему ненависть немцев по отношению к русским так возросла? По словам Дворка и Яна ван Пелта, это произошло вследствие легенды об ударе ножом в спину, возникшей после поражения Германии в Первой мировой войне. Эту теорию поддерживает Мануэль Морос Пенья (Manuel Moros Peña) в книге «Врачи Гитлера»: «Так правительство попыталось заставить население поверить, что немецкие солдаты, готовые до последней капли крови защищать на фронте свою страну, были преданы советскими евреями». Другими словами, легенда об ударе ножом в спину утверждает также, что именно русские контролировали социал-демократов, позволивших Ленину выйти 15 апреля 1917 года со станции Цюрих и пройти всю Германию, чтобы возглавить революцию».



В одном из писем Гитлера, собранных британским историком Хью Тревором-Ропером (Hugh Trevor-Roper) в книге «Застольные разговоры Гитлера», фюрер ясно выражал свою ненависть к русским, а также представлял планы по уничтожению советских пленных: «Я приказал Гиммлеру, чтобы, когда будут основания опасаться осложнений у нас, он устранил всё, что найдет в концентрационных лагерях. Таким образом, одним ударом, мы заберем у революции ее вождей».



«Гиммлер, предвидя желания Гитлера, не стал дожидаться, пока возникнут осложнения. Свои силы он направил на русских военнопленных и поручил это дело Рейнхарду Гейдриху (Reinhard Heydrich). Оставался вопрос — где их убивать? Освенцим был хорошим выбором. У Гиммлера под контролем были порядка сорока квадратных километров вокруг лагеря; там он мог делать все, что пожелал», — пишут специалисты, дополнявшие работу Хью Тревора-Ропера.



Альтернативы



После того, как план по уничтожению пленных и всех «нежелательных» элементов, не согласных с Рейхом, был утвержден (окончательное решение еврейского вопроса произошло только в феврале 1942 года), нацисты оказались перед выбором: как лучше расправиться с ними без использования огнестрельного оружия? Ведь расстрел, по мнению Рудольфа Гесса (Rudolf Heß), был крайне пагубен для морального духа палачей. И он был абсолютно прав. Пример других лагерей, таких, как Заксенхаузен, показал, что убийство заключенных имело негативное влияние на психику военных. Здесь же, в Освенциме, изобретали новые способы убивать, например, стреляя в затылок осужденного через дырку в стене.



Сначала нацисты попытались решить проблему, используя угарный газ. До этого его уже применяли по Программе умерщвления «Т-4» для уничтожения умственно отсталых людей и инвалидов. Сначала планировалось применять газ в душевых комнатах, но вскоре нацисты догадались, что процесс сильно упростится, если убивать заключенных рядом с крематорием. Так появились душегубки — грузовики, в которые помещались пленные и куда из мотора по трубке поступал смертельный газ.



«Изначально газовые грузовики были придуманы, чтобы искоренить советских евреев. Однако прежде чем применять эти машины в оккупированных странах Восточной Европы, осенью 1941 года их испробовали в Германии», — говорит Николаус Ваксман.



Если быть точнее, первые испытания этих машин были проведены в Заксенхаузене. Заключенным приказали заходить в грузовик уже раздетыми. «Далее заводился мотор, а когда машина подъезжала к крематорию Заксенхаузена, все, кто находился внутри, были уже мертвы, а их тела имели розоватый оттенок из-за действия газа», — добавляет специалист.



«Циклон Б»



В конце концов, врачи СС отвергли все остальные варианты и остановились на синильной кислоте («Циклон Б»), изначально предназначавшейся для уничтожения крупных насекомых в зданиях и на заводах и имеющей запах горького миндаля и марципана. Синильная кислота легче воздуха, и, как объяснил в своем свидетельстве против бывшего офицера СС судебный врач из Университета Гамбурга-Эппендорфа Свен Андерс (Sven Anders), «она проникала в легкие и блокировала клеточное дыхание».



После проникновения в тело «Циклон Б» прежде всего поражал сердце и мозг. «Среди первых симптомов — жжение в груди, как при спазматической боли или при эпилептическом припадке. Смерть от остановки сердца наступает через несколько секунд. Это один из самых быстродействующих ядов», — добавил судебный врач. По словам Свена Андерса, «вещество вызывало страшную боль, сильнейшие судороги и сердечный приступ в течение нескольких секунд».



И это в лучшем случае. Меньшая доза вещества при попадании в организм могла вызвать мучительную смерть в течение получаса. «Интоксикация в малых дозах приводила к блокировке сосудов в легких и вызывала затрудненное дыхание. Это эффект воды в легких: происходит углубление дыхания, потому что организму не хватает кислорода, а затем агония», — добавил специалист.



Мало того, его применение было гораздо проще, чем угарного газа, потому что, по словам Ваксмана, солдатам нужно было просто кидать капсулы с закачанным внутрь газом в герметичное помещение. Ничего общего с неудобными грузовиками с угарным газом, за которые так ратовали в Заксенхаузене.



Испытания



После того, как были обнаружены подобные дьявольские преимущества «Циклона Б», начальство Освенцима решило провести полевое испытание, чтобы проверить его эффективность. По словам Ваксмана, испытание состоялось в августе 1941 года, когда солдаты СС казнили небольшую группу советских военнопленных. «Процессом руководил заместитель коменданта лагеря Карл Фрич (Karl Fritzsch), офицер СС в отставке, который позже утверждал своим коллегам, что именно он изобрел газовые камеры в Освенциме», — добавил специалист.



После этого первого испытания Рудольф Хёсс настоял на проведении еще одного, гораздо более масштабного. На этот раз была выбрана группа из 600 русских, которые, предположительно, прибыли в Освенцим пятого сентября из лагеря Нойхаммер в Нижней Силезии.



«Сотни заключенных вышли из вагонов. Все они были советскими военнопленными, которых в Гестапо определили как комиссаров», — пишет специалист. Ночью их доставили к блоку №11, где их соединили с десятками других заключенных. «Когда их заставили спуститься по лестнице, русские увидели еще 250 человек, лежащих на полу, нетрудоспособных из-за болезней и выбранных для казни», — пишет историк.



Казнь произошла быстро. Немецкие солдаты незамедлительно закрыли дверь и окна и побросали капсулы с «Циклоном Б» внутрь. Когда дверь в эту преисподнюю была открыта, взорам предстала поистине дантовская картина. Адам Захарски (Adam Zacharski), бывший заключенным и свидетелем этих событий, так описывал происшедшее: «Картина была ужасающей. Было видно, что они перед смертью царапали и кусали друг друга в приступе безумия. На многих форма была разорвана… Я уже привык к мрачным зрелищам в лагере, но после вида этих убитых меня непроизвольно тошнило».



Вина за это безвестное испытание была признана Хёссом на Нюрнбергском процессе. При этом он попытался переложить вину на Фрича. «Осенью 1941 года, согласно особому секретному указанию, русские политики, комиссары и военные чиновники были перевезены из лагерей для военнопленных в концентрационные лагеря для ликвидации. В ходе следствия мой заместитель, капитан СС Фрич, по собственной инициативе, применил газ для устранения русских пленных. Он набил русских в одиночные камеры в подвале и запустил «Циклон Б» в камеры, что привело к их немедленной смерти», — утверждал на допросе начальник лагеря.



Это заложило первый камень в фундамент холокоста. «Нацисты долго искали более эффективные пути. В сентябре 1941 года, в Освенциме, были проведены опыты с «Циклоном Б», ранее использовавшемся для фумигации. В ходе этих опытов были отравлены около 600 советских военнопленных и 250 больных заключенных. Крупинки вещества при соприкосновении с воздухом превращались в смертельный газ. Тогда было доказано, что это самый быстрый способ отравления газом, и именно он был избран для дальнейшей работы Освенцима», — говорится на сайте Мемориального музея Холокоста США.



Хёсс же в своих мемуарах гордится этим успехом: «Это меня успокаивало, потому что так мы избегали моря крови».



