Загрузка... Эксперты: спрос на сотрудников без опыта растет во время пандемии 🔊 Воспроизвести © Антон Новодережкин/ТАСС



Службы занятости и биржи труда в российских регионах отмечают повышенный спрос на временную и низкоквалифицированную работу, сообщает



Россияне, потерявшие работу в период пандемии коронавируса, готовы проходить переобучение и работать не по специальности. В ближайшие полгода эксперты рынка прогнозируют сокращение профессиональных коллективов в крупных компаниях, при этом уже сейчас растет число вакансий на временную работу без квалификации.



Какие требования предъявляют к соискателям работодатели и в каких сферах можно начать карьеру без опыта, эксперты из регионов рассказали ТАСС. Службы занятости и биржи труда в российских регионах отмечают повышенный спрос на временную и низкоквалифицированную работу, сообщает ТАСС Россияне, потерявшие работу в период пандемии коронавируса, готовы проходить переобучение и работать не по специальности. В ближайшие полгода эксперты рынка прогнозируют сокращение профессиональных коллективов в крупных компаниях, при этом уже сейчас растет число вакансий на временную работу без квалификации.Какие требования предъявляют к соискателям работодатели и в каких сферах можно начать карьеру без опыта, эксперты из регионов рассказали ТАСС. Ситуация на рынке



Региональные министерства труда и службы занятости населения пока не фиксируют резкого роста безработицы. Высвобождение сотрудников отмечается лишь в отдельных отраслях, которые пострадали от ограничений в связи с коронавирусом в первую очередь. Так, например, в Астраханской области с начала марта в службу занятости обратились порядка 5 тыс. потерявших работу. Большинство уволенных - сотрудники общепита, турбаз, продавцы непродовольственных товаров, а также водители и парикмахеры, рассказали ТАСС в службе занятости населения по региону. Во Владимирской области обеспокоенность властей вызывает ситуация на рынке труда в Суздале, где за полтора месяца безработица выросла фактически в два раза. Тенденцию связывают также с приостановкой работы объектов туристической сферы, гостиниц и предприятий общественного питания. При этом общая ситуация на рынке труда в регионах стабильная и не демонстрирует отрицательной динамики.



"Мы чуть подросли по количеству (безработных - прим. ТАСС), но этот рост пока существенным нельзя назвать. Может быть, это связано с теми решениями, которые президент озвучил, граждане пока не разобрались в том, какие выплаты им назначены. Что касается количества безработных граждан, то сейчас эта цифра составляет 14 тыс., вместе с тем, в период карантина с 18 марта по 21 апреля обратились 10 тыс. граждан в целях поиска подходящей работы", - сказала ТАСС заместитель начальника управления занятости Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова, добавив, что это нормальные показатели для региона.



Кроме того, эксперты связывают рост официальной безработицы и с тем, что люди, которые ранее были заняты в теневом секторе экономике и не трудоустроены официально, потеряв работу из-за пандемии, решили встать на учет, чтобы получать выплаты по безработице. По словам вице-губернатора Томской области Андрея Антонова, половина людей, которые обратились за трудоустройством в последние две недели, до этого не были трудоустроены очень долгое время. "Мы понимаем, что это те люди, которые в большинстве случаев находились в теневом секторе экономики. Для нас это анализ на будущее по этой ситуации на рынке", - отметил вице-губернатор.



По оценке экспертов, в целом на рынке труда наблюдается замедление соискательской активности: в среднем на 2% в неделю продолжает снижаться количество активных резюме в России с начала марта. "В текущих условиях компании все же на первых порах предпочитают сокращать издержки на персонал путем сокращения зарплат или переводом в отпуска. Согласно опросу hh.ru, c начала текущего кризиса в 20% компаний уменьшилась численность сотрудников: причем чаще всего об этом заявляли небольшие компании (до 100 сотрудников - 24%) и крупнейшие (свыше 3 тыс. сотрудников - 27%)", - сказали ТАСС в пресс-службе компании HeadHunter.



По прогнозам аналитиков HeadHunter, в ближайшие полгода сокращение штата планируют 12% компаний, еще 25% делают осторожный, но тем не менее негативный прогноз. Оставшиеся без работы граждане станут активными соискателями, а имеющиеся на рынке труда вакансии не всегда будут отвечать их профессиональным запросам и имеющемуся опыту. Так, на прошлой неделе о планах сократить почти 1,3 тыс. сотрудников в период с июня по октябрь предупредил, в частности, один из крупнейших в РФ заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава "Алтайвагон".



Работа с нуля



Службы занятости и биржи труда в регионах РФ отмечают повышенный спрос на временную и низкоквалифицированную работу. Соискатели отдают предпочтение таким вакансиям, потому что они гарантируют им легкое трудоустройство и быстрый доход, а работодатели готовы бесплатно обучать новых сотрудников уже с первого дня, чтобы оперативно укомплектовать штат.



"Спрос продолжает расти со второй половины марта. Для примера возьмем курьеров: в марте количество таких резюме на hh.ru было на уровне 19 тыс. (рост в два раза по сравнению с февралем), а за неполный апрель их число достигло 29 тыс. В перечень наиболее популярных вакансий с временной работой входят также водители, сотрудники складов, сортировщики, комплектовщики, контролеры качества и другие, связанные с дистанционной продажей товаров и продуктов питания. В описании большинства вакансий временной работы содержится пункт об обучении с первого дня", - сказали ТАСС в пресс-службе HeadHunter.



Большая часть работодателей, предлагающих временное трудоустройство, готовы рассматривать кандидатов без резюме. Это означает, что на рабочие специальности могут трудоустроиться представители любых профессий. В Волгоградской области не исключают, что бывшие работники сферы общественного питания и ЖКХ, работа которых ограничена в период пандемии, будут в ближайшие месяцы трудоустраиваться, например, на сельскохозяйственные предприятия, чья деятельность разрешена.



"Многие отрасли из-за пандемии приостановили свою деятельность, из той же Москвы, где в общепите, в транспорте, в сфере ЖКХ [высвобождаются сотрудники], мы можем их скоро увидеть на полях Волгоградской области. С началом сельскохозяйственного сезона ожидается большая востребованность работников в сфере овощеводства. Чтобы устроиться на такую работу - высадку овощей в теплицах, в открытый грунт - не требуется какой-то особой специальной подготовки", - сказал ТАСС председатель комитета по труду и занятости населения Волгоградской области Дмитрий Локтионов.



Рост числа вакансий в агропромышленном секторе отмечают и в Астраханской области. В региональной службе занятости населения ТАСС сообщили, что в связи с закрытием границ и дефицитом трудовых мигрантов, аграрии открыли около 2 тыс. вакансий на полях. Их могут занять высвободившиеся из других отраслей сотрудники. К такой работе можно приступать сразу же, а обучаться необходимым навыкам - уже в процессе производственной деятельности.



Учиться, чтобы работать



Спросом в период пандемии пользуются и краткосрочные программы профессионального переобучения. Для безработных их бесплатно организуют региональные службы занятости за счет собственных средств или в рамках нацпроекта "Демография", если граждане относятся к категории людей предпенсионного возраста или женщин с детьми.



"Программы абсолютно различны, гражданину необходимо позвонить в Центр занятости, у нас выделены специалисты по обучению. Мы начинали учить в этом году еще до этого периода, почти все у нас учебные заведения перешли на дистанционное обучение. Там, где необходима производственная практика и они не могут организовать соблюдение всех мер безопасности, они приостановили обучение. Как только будет либо снят карантин, они продолжат либо будут в дальнейшем решать вопрос - небольшое количество людей выводить на производственную практику", - сообщила ТАСС директор Центра занятости Новосибирска Ирина Соголаева.



Обучение ведется в дистанционном режиме и в большинстве случаев занимает до трех месяцев, в течение которых обучающимся выплачивается стипендия или пособие по безработице. Многие готовы использовать этот период для получения новой профессии, чтобы после пандемии успешно трудоустроиться на постоянное место работы. Например, в Оренбургской области безработные учатся на менеджеров, маркетологов, специалистов по закупкам и гостиничному сервису, востребованы профессии педагогов и логопедов. Если обучение невозможно провести дистанционно и требуется личное присутствие студента, занятия проводятся в небольших группах по пять человек с соблюдением всех санитарных норм.



В реализацию образовательных программ для граждан, потерявших работу, готов включиться и Южный федеральный университет в Ростовской области. Там разработаны и открыты новые программы профподготовки по психологии, цифровизации, программированию. "Перечень актуальных программ дополнительного образования Южного федерального университета и реализуемых онлайн-курсов основан в том числе и на анализе текущей ситуации на современном рынке труда, где человек, имеющий навыки soft skills, успешен независимо от сферы деятельности", - сказали ТАСС в пресс-службе университета.



После выхода из пандемии и ослабления карантинных мер экономика начнет восстанавливаться. Как прогнозируют эксперты, предприятия возобновят прием новых сотрудников и будут проводить отбор кандидатов, предъявляя к ним высокие требования. Полученные в ходе обучения новые профессиональные компетенции могут стать конкурентным преимуществом при трудоустройстве уже в ближайшие месяцы. Загрузка... ТАСС Категории: экономика, общество Ключевые слова: безработица, рынок, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 185 раз Комментарии