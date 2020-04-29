|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В Минюсте России не исключают, что в КоАП могут появиться статьи за нарушения в космосе
Статьи о правонарушениях в космическом пространстве могут появиться в КоАП РФ. Это предусмотрено в проекте нового КоАП, говорится в сводке предложений по итогам публичного обсуждения проекта кодекса общественными экспертами, сообщает ТАСС.
В отличие от действующего КоАП новый вариант расширяет действие кодекса на Антарктику и космическое пространство. На замечание одного из экспертов о том, что проект кодекса не содержит случаев для привлечения к ответственности за правонарушение, совершенное в космическом пространстве, в Минюсте отметили, что такие статьи "при необходимости могут быть включены в новый КоАП в будущем".
Кроме того, Минюст учел предложение экспертов распространить статью о пространственном действии будущего кодекса не только на Антарктику, но и на Арктику.
ТАСС
Категории: общество, в России, образование
Ключевые слова: космос, законы, ответственность
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|