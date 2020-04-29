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В Минюсте России не исключают, что в КоАП могут появиться статьи за нарушения в космосе



Статьи о правонарушениях в космическом пространстве могут появиться в КоАП РФ. Это предусмотрено в проекте нового КоАП, говорится в сводке предложений по итогам публичного обсуждения проекта кодекса общественными экспертами, сообщает ТАСС.

В отличие от действующего КоАП новый вариант расширяет действие кодекса на Антарктику и космическое пространство. На замечание одного из экспертов о том, что проект кодекса не содержит случаев для привлечения к ответственности за правонарушение, совершенное в космическом пространстве, в Минюсте отметили, что такие статьи "при необходимости могут быть включены в новый КоАП в будущем".

Кроме того, Минюст учел предложение экспертов распространить статью о пространственном действии будущего кодекса не только на Антарктику, но и на Арктику.
ТАСС
Категории: общество, в России, образование
Ключевые слова: космос, законы, ответственность
География: Россия
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добавлена сегодня, 29 апреля, 13:00

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