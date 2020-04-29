Литовские аэропорты могут быть освобождены от дивидендов 🔊 Воспроизвести



В целях смягчения особо сильных последствий кризиса для трех аэропортов Литвы министерство транспорта рассматривает возможность оставить им 9,7 млн евро, которые планировалось направить на выплату дивидендов в государственный бюджет.



Эту информацию подтвердил BNS вице-министр транспорта Владиславас Кондратовичюс.



„В апреле литовские аэропорты не получили прибыль, есть убытки на 6 млн евро, и не было половины марта, и в мае будет похожая ситуация. Чтобы они могли нормально жить, неуплата дивидендов, их отсрочка или распределение - вот способ сбалансировать их выживание", – сказал В. Кондратовичюс.



По его словам, вероятно, что дивиденды не будут платить и другие транспортные предприятия, которые понесли убытки из-за вируса, однако актуальнее всего это аэропортам Литвы.



Руководитель Отдела авиационных услуг Литовских аэропортов Ауримас Стиклюнас заявил, что падение количества рейсов является одним из крупнейших в истории авиации.



Три аэропорта страны за три месяца обслужили 1,104 млн пассажиров - на 16,4 % меньше, чем в прошлом году, а только за март – 202 тыс. пассажиров – на 56 % меньше. Количество рейсов во всех аэропортов составило 12,3 тыс. – на 7,8 % меньше, чем в прошлом году. В целях смягчения особо сильных последствий кризиса для трех аэропортов Литвы министерство транспорта рассматривает возможность оставить им 9,7 млн евро, которые планировалось направить на выплату дивидендов в государственный бюджет.Эту информацию подтвердил BNS вице-министр транспорта Владиславас Кондратовичюс.„В апреле литовские аэропорты не получили прибыль, есть убытки на 6 млн евро, и не было половины марта, и в мае будет похожая ситуация. Чтобы они могли нормально жить, неуплата дивидендов, их отсрочка или распределение - вот способ сбалансировать их выживание", – сказал В. Кондратовичюс.По его словам, вероятно, что дивиденды не будут платить и другие транспортные предприятия, которые понесли убытки из-за вируса, однако актуальнее всего это аэропортам Литвы.Руководитель Отдела авиационных услуг Литовских аэропортов Ауримас Стиклюнас заявил, что падение количества рейсов является одним из крупнейших в истории авиации.Три аэропорта страны за три месяца обслужили 1,104 млн пассажиров - на 16,4 % меньше, чем в прошлом году, а только за март – 202 тыс. пассажиров – на 56 % меньше. Количество рейсов во всех аэропортов составило 12,3 тыс. – на 7,8 % меньше, чем в прошлом году. Категории: экономика Ключевые слова: дивиденды, аэропорты, карантин, коронавирус География: Литва — статья прочитана 210 раз Комментарии