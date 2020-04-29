В Шяуляй прилетели шесть испанских истребителей 🔊 Воспроизвести



Министерство обороны края (МОК) сообщает, что в понедельник на авиабазу Воздушных сил Литовской армии в Шяуляй прибыли шесть испанских военных истребителя F-18 Hornet.



Испанские истребители вместе с истребителями Eurofighter Typhoon будут из Шяуляй охранять воздушное пространство стран Балтии с мая по август.



Испанцы и британцы заменят дежуривших восемь последних месяцев в воздушном пространстве стран Балтии военных из Бельгийских королевских воздушных вооруженных сил.



Для испанцев - это уже пятая миссия в Литве, а Королевские воздушные силы Великобритании охраняют страны Балтии шестой раз - две миссии они выполнили в Шяуляй и три раза служили на эстонской базе Амари.



Британские военные прибыли в Литву 7 апреля.



Церемония смены военного контингента пройдет в четверг, однако из-за коронавируса мероприятие будет упрощено. Министерство обороны края (МОК) сообщает, что в понедельник на авиабазу Воздушных сил Литовской армии в Шяуляй прибыли шесть испанских военных истребителя F-18 Hornet.Испанские истребители вместе с истребителями Eurofighter Typhoon будут из Шяуляй охранять воздушное пространство стран Балтии с мая по август.Испанцы и британцы заменят дежуривших восемь последних месяцев в воздушном пространстве стран Балтии военных из Бельгийских королевских воздушных вооруженных сил.Для испанцев - это уже пятая миссия в Литве, а Королевские воздушные силы Великобритании охраняют страны Балтии шестой раз - две миссии они выполнили в Шяуляй и три раза служили на эстонской базе Амари.Британские военные прибыли в Литву 7 апреля.Церемония смены военного контингента пройдет в четверг, однако из-за коронавируса мероприятие будет упрощено. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: нато, Зокняй, патрулирование География: Литва — статья прочитана 200 раз Комментарии