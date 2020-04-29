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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Шяуляй прилетели шесть испанских истребителей
Министерство обороны края (МОК) сообщает, что в понедельник на авиабазу Воздушных сил Литовской армии в Шяуляй прибыли шесть испанских военных истребителя F-18 Hornet.
Испанские истребители вместе с истребителями Eurofighter Typhoon будут из Шяуляй охранять воздушное пространство стран Балтии с мая по август.
Испанцы и британцы заменят дежуривших восемь последних месяцев в воздушном пространстве стран Балтии военных из Бельгийских королевских воздушных вооруженных сил.
Для испанцев - это уже пятая миссия в Литве, а Королевские воздушные силы Великобритании охраняют страны Балтии шестой раз - две миссии они выполнили в Шяуляй и три раза служили на эстонской базе Амари.
Британские военные прибыли в Литву 7 апреля.
Церемония смены военного контингента пройдет в четверг, однако из-за коронавируса мероприятие будет упрощено.
Ключевые слова: нато, Зокняй, патрулирование
География: Литва
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