Вице-министр признала – власть была не готова к таком кризису 🔊 Воспроизвести Екатерина Рояка фото: delfi.lt



Литва не была готова к такому кризису, какой вызвал объявленный из-за коронавируса карантин, признала вице-министр экономики и инноваций Екатерина Рояка.



"Следует признать, что на самом деле государство не было готово к такому сильному кризису, и у нас не было таких инструментов, у нас были определенные ограничения, из-за чего на практике запустить инструменты поддержки с помощью единой структуры было практически невозможно", - на конференции, организованной Группой экономики пандемии (ГЭП), во вторник заявила Е. Рояка.



Она подчеркнула, что компания Invega приняла на себя лидерство в распределении госпомощи бизнесу в период коронавируса, однако директор Ассоциации страховых компаний Литвы Андрюс Романовскис заявил, что меры помощи по сути стоят на месте.



Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене утверждала, что выплаты за простои государство платит достаточно оперативно и ситуация не такая драматичная.



"Сумма, которую запросил бизнес, 20,3 млн евро, а выплачено уже 11,1 млн евро, то есть только 9 млн евро еще не выплачены", - поделилась на конференции новейшими данными Э. Радишаускене.



Компания Invega во время коронавируса распоряжается портфелем средств в размере 1 млрд 306 млн евро. Литва не была готова к такому кризису, какой вызвал объявленный из-за коронавируса карантин, признала вице-министр экономики и инноваций Екатерина Рояка."Следует признать, что на самом деле государство не было готово к такому сильному кризису, и у нас не было таких инструментов, у нас были определенные ограничения, из-за чего на практике запустить инструменты поддержки с помощью единой структуры было практически невозможно", - на конференции, организованной Группой экономики пандемии (ГЭП), во вторник заявила Е. Рояка.Она подчеркнула, что компания Invega приняла на себя лидерство в распределении госпомощи бизнесу в период коронавируса, однако директор Ассоциации страховых компаний Литвы Андрюс Романовскис заявил, что меры помощи по сути стоят на месте.Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене утверждала, что выплаты за простои государство платит достаточно оперативно и ситуация не такая драматичная."Сумма, которую запросил бизнес, 20,3 млн евро, а выплачено уже 11,1 млн евро, то есть только 9 млн евро еще не выплачены", - поделилась на конференции новейшими данными Э. Радишаускене.Компания Invega во время коронавируса распоряжается портфелем средств в размере 1 млрд 306 млн евро. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: кризис, экономика, аналитика, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 190 раз Комментарии