Г. Науседа о ситуации с ССР: вижу суд в публичном пространстве 🔊 Воспроизвести



Президент Гитанас Науседа, комментируя о предположительном давлении на руководителей Службы спецрасследований (ССР), заявил, что видит судебный процесс в публичном пространстве и предложил дождаться окончания досудебного расследования.



„Как бы там ни было, я думаю, что факт или решение, являются ли лица виновными или невиновными, он, слава Богу, мы правовое государство, принимается в судах", – во вторник заявил журналистам глава страны.



„Что я вижу сейчас, это судебный процесс в публичном пространстве, точнее - возможно, своеобразный оборонительный процесс в публичном пространстве", - добавил он.



По утверждению президента, необходимо дождаться окончания досудебного расследования, в котором сейчас подозрения о возможном воздействии предъявлены трем адвокатам и предпринимателю. Президент Гитанас Науседа, комментируя о предположительном давлении на руководителей Службы спецрасследований (ССР), заявил, что видит судебный процесс в публичном пространстве и предложил дождаться окончания досудебного расследования.„Как бы там ни было, я думаю, что факт или решение, являются ли лица виновными или невиновными, он, слава Богу, мы правовое государство, принимается в судах", – во вторник заявил журналистам глава страны.„Что я вижу сейчас, это судебный процесс в публичном пространстве, точнее - возможно, своеобразный оборонительный процесс в публичном пространстве", - добавил он.По утверждению президента, необходимо дождаться окончания досудебного расследования, в котором сейчас подозрения о возможном воздействии предъявлены трем адвокатам и предпринимателю. "Давайте дождемся окончания расследования, после его окончания, если нужно, решения суда и судебного процесса, тогда мы поставим все точки и не будем начинать этого проходящего в публичном пространстве процесса еще до начала собственно судебного процесса", - добавил Г. Науседа.



На минувшей неделе из-за подозрений в предполагаемом незаконном воздействии на ССР были задержаны три вильнюсских адвоката (партнер адвокатской конторы WINT law firm Гедрюс Данелюс, адвокаты профессионального сообщества Intra lex Валдас Ракаускас и Дайнюс Баронас) и один предприниматель (акционер компании Solis Tribus Антанас Петрошюс).



Г. Данелюса правоохрана подозревает в незаконном воздействии на директора ССР Ж. Барткуса и следователя В. Кербелене, которая ведет досудебное расследование по делу Национального центра крови (НЦК).



Полученное BNS определение суда показало, что предъявленные адвокату Г. Данелюсу подозрения связаны с его намерениями использовать компрометирующую информацию о сотруднике криминальной разведки ССР Ренатасе Мартишюсе.



Г. Данелюс отрицает, что шантажировал Ж. Барткуса, и говорит, что ССР своими действиями "послужила перераспределению определенного рынка - передаче от одного предпринимателя другому", то есть в этом был заинтересован латвийский предприниматель Александр Цесас.



Адвокаты утверждают, что переписку сотрудника ССР Р. Мартишюса с другим сотрудником получил предприниматель А. Петрошюс от самого сотрудника.



ССР придерживается позиции, что предположениями о незаконных служебных действиях адвокаты стремятся отвлечь внимание от основного вопроса - шантажа, целью которого было прекратить расследование ССР о Национальном центре крови.



В деле о НЦК предприниматель А. Петрошюс подозревается в содействии злоупотреблениям, а бывшая руководитель НЦК Й. Бикульчене – в злоупотреблениях.



Й. Бикульчене покинула пост руководителя НЦК после предъявления подозрений в коррупции в апреле 2018 г.



Правоохранительные органы подозревают, что бывшая руководитель НЦК вместе с сообщниками стремилась захватить и монополизировать сбор плазмы крови в Литве, а также поставки препаратов крови учреждениям здравоохранения Литвы, вытеснив зарубежных конкурентов. Сама Й. Бикульчене эти подозрения отрицает. Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: расследование, слежка, спецслужба, ССР, аресты, адвокаты География: Литва — статья прочитана 87 раз Комментарии