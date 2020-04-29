Литва на международных рынках взяла заем в размере 2 млрд евро 🔊 Воспроизвести



Литва во вторник разместила на международных рынках две новые эмиссии еврооблигаций и в совокупности позаимствовала 2 млрд евро.



Как сообщило Министерство финансов, пятигодичных облигаций было размещено на 750 млн евро, десятигодичных - на 1,25 млрд евро.



"В мире нас оценивают как надежных и очень ответственных партнеров. Сумма этих облигаций, выпущенных в евро, является рекордной в истории страны. Заимствование на внешних рынках – это одно из стратегических направлений осуществляемой нами стратегии займов", – сообщил министр финансов Вилюс Шапока.



Ставка по пятигодичным облигациям составит 0,25% годовых, ценные бумаги размещены с прибыльностью в 0,345%, а цена выпуска равна 99,53% их номинальной стоимости.



Ставка по десятигодичным облигациям составит 0,75% годовых, ценные бумаги размещены с прибыльностью в 0,829%, а цена выпуска равна 99,245% их номинальной стоимости. Литва во вторник разместила на международных рынках две новые эмиссии еврооблигаций и в совокупности позаимствовала 2 млрд евро.Как сообщило Министерство финансов, пятигодичных облигаций было размещено на 750 млн евро, десятигодичных - на 1,25 млрд евро."В мире нас оценивают как надежных и очень ответственных партнеров. Сумма этих облигаций, выпущенных в евро, является рекордной в истории страны. Заимствование на внешних рынках – это одно из стратегических направлений осуществляемой нами стратегии займов", – сообщил министр финансов Вилюс Шапока.Ставка по пятигодичным облигациям составит 0,25% годовых, ценные бумаги размещены с прибыльностью в 0,345%, а цена выпуска равна 99,53% их номинальной стоимости.Ставка по десятигодичным облигациям составит 0,75% годовых, ценные бумаги размещены с прибыльностью в 0,829%, а цена выпуска равна 99,245% их номинальной стоимости. В середине марта правительство опубликовало план помощи бизнесу, пострадавшему от кризиса с коронавирусом, и поощрения экономики, согласно которому для обеспечения ликвидности госказны Кабмин осуществит дополнительные займы на 5 млрд евро.



В предыдущий раз Литва заимствовала на международных рынках в июне прошлого года, когда были размещены эмиссии еврооблигаций номинальной стоимостью в 650 млн евро (срок погашения 10 лет) и 850 млн евро (срок погашения 30 лет). Ставки по ним составили соответственно 0,5% и 1,625% годовых.



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Правительство во время коронавирусного кризиса наращивает объемы займов, ведущий экономист Swedbank Нериюс Мачюлис говорит, что сейчас один из самых неблагоприятных моментов для того, чтобы брать в долг. По его словами, еще два месяца тому назад Литва могла занять на рынке под отрицательный процент.



„Теперешний план - занять на 10 лет под 1 процент - это хорошая цена по сравнению с тем, по какой цене Литва занимала в ходе прошлого кризиса. Но два месяца тому назад Литва могла взять кредит под отрицательный процент, и мы говорим о повышении стоимости кредитов на 1 процент, и настоящий момент является, должно быть, самым неблагоприятным временем для займов, так как на финансовых рынках все еще ощущается сильное напряжение", - на конференции экономической группы (ЭГ) во вторник рассказал экономист.



Правительство Литвы во вторник на международных рынках разместило новые эмиссии пятигодичных и десятигодичных еврооблигаций.



Министр финансов Вилюс Шапока заявил, что "за короткое время" министерство взяло в долг около 2 млрд евро.



"Хочу обратить внимание, что за короткое время мы взяли в долг около 2 млрд евро, сегодня, я думаю, также будет очень хороший результат и на хороших условиях", - заявил на конференции во вторник В. Шапока.



В марте сейм Литвы увеличил лимит чистого кредитования до 5 млрд евро. В начале апреля Литва у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Северного инвестиционного банка (СИБ) и Банка развития Европейского Совета (БРЕС) взяла в долг 1,5 млрд евро.



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Цены на товары и услуги в Литве не будут регулироваться, однако при их нехватке правительство сможет прибегать к мерам, поощряющим и повышающим их доступность.



Во вторник сейм решил, что Закон о гражданской безопасности должен быть принят со всеми поправками президента: "за" проголосовал 61 член сейма, "против" – 18, а 31 воздержался. Ранее сейм уже принимал поправки к закону о возможности регулирования цен, однако президент наложил на них вето.



Президент Гитанас Науседа предложил установить, что в случае нехватки необходимых товаров или услуг Кабмин мог предпринимать поощряющие и повышающие их доступность меры. По мнению президента, государственное регулирование цен возможно только в исключительных случаях, когда возникает необходимость в особых - чрезвычайных мерах, например, если в стране объявляется чрезвычайное положение.



Он считает, что установление максимального предела цен в большинстве случаев приводит к дефициту товаров или услуг.



Кроме поправок к Закону о гражданской безопасности, были приняты поправки к законам о защите прав потребителей и о чрезвычайном положении. BNS Категории: экономика Ключевые слова: ввп, выплаты, МВФ География: Литва — статья прочитана 198 раз Комментарии