Минздрав Литвы: коронавирусная инфекция ослабевает /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Распространение коронавирусной инфекции в Литве снижается, а сама инфекция угасает, сообщил о прогнозах Еврокомиссии министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



Он заявил, что узнал от еврокомиссара по делам здравоохранения Стеллы Кириакидес, что прогнозируемый для Литвы показатель зараженности на 30 дней составил 0,85.



„Это означает, что инфекция угасает. Распространение, если показатель ниже единицы, означает, что человек может заразить меньше одного человека. В реальности, это снижающийся показатель", - заявил А. Верига на пресс-конференции.



Министр также подчеркнул, что пять случаев в день, по сравнению с количеством выполненных тестов, это рекордно низкий результат, который стал следствием карантина и сознательности граждан. Распространение коронавирусной инфекции в Литве снижается, а сама инфекция угасает, сообщил о прогнозах Еврокомиссии министр здравоохранения Аурелиюс Верига.Он заявил, что узнал от еврокомиссара по делам здравоохранения Стеллы Кириакидес, что прогнозируемый для Литвы показатель зараженности на 30 дней составил 0,85.„Это означает, что инфекция угасает. Распространение, если показатель ниже единицы, означает, что человек может заразить меньше одного человека. В реальности, это снижающийся показатель", - заявил А. Верига на пресс-конференции.Министр также подчеркнул, что пять случаев в день, по сравнению с количеством выполненных тестов, это рекордно низкий результат, который стал следствием карантина и сознательности граждан. „Оценивая ситуацию с распространением коронавируса в целом, сегодня у нас в Литве действительно рекордно малое количество новых случаев заражения - всего пять новых случаев, хотя количество проведенных тестов остается достаточно высоким", - добавил министр.



В Литве за прошедшие сутки были исследованы 5034 пробы.



И всё же А. Верига подчеркнул, что это не означает, что коронавирус в Литве совсем отступил, поэтому лицам из группы риска необходимо проявлять осторожность, не спешить в общественные места, продолжать избегать контактов.



В целом в стране зарегистрировано 1344 случая коронавируса, болеют 808 человек, выздоровели 536, скончались – 44 человека.



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Даже и после отмены карантина 11 мая некоторые ограничения сохраняться, заявил министр здравоохранения А. Верига.



„Меры, которые предназначены для сохранения уменьшения контактов - расстояния, регулирование потоков людей: будут ли это предприятия, оказывающие услуги, или магазины - средства индивидуальной защиты, средства дезинфекции рук", - перечислил министр.



„То, что было для нам совершенно несвойственно, на что мы не обращали особого внимания, пока не будет ясно, что инфекция либо окончательно угасла, либо у нас есть от нее лекарства или вакцина, мы будем обязаны сохранять определенные средства защиты", - добавил он.



По словам А. Вериги, в состоянии "повышенной готовности" должны находиться и медучреждения.



„Их резерв, они всегда должны быть в повышенной готовности, ну, не всегда, но некоторое время, пока ситуация не прояснится. Осень все равно придет, тогда и увидим эти волны, о которых сейчас говорят, прогнозируют“, – сказал министр на конференции во вторник.



Также министр подчеркнул, что пока не прояснится ситуация с возможными волнами коронавируса, организовывать массовые мероприятия не будет разрешено.



Также министр заявил, что рекомендация, относящаяся к пожилым людям, - не общаться со своими детьми и внуками - может сохраниться на "очень долгое время". Министр рекомендовал не спешить с общением, так как его цена может быть огромной.



„Пока общение не станет безопасно для наших сеньоров. Две основне предпосылки: или лекарство, или вакцина, которая позволит защититься. Во всех других случаях никто ничего пока не придумал“, – заявил А. Верига.



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Торговля промышленными и другими товарами на рынках вскоре может быть возобновлена, заявил министр здравоохранения А. Верига. Такое предложение, по его словам, будет рассматриваться в среду на заседании правительства.



„В среду будет обсуждаться один из вопросов, который у многих вызывает озабоченность, плановые медицинские услуги будут обсуждаться. Будут обсуждаться возможные дополнительные послабления в сфере торговли, мы говорим о рынках и еще несколько мелких поправок“, – рассказал во вторник на пресс-конференции министр.



По его словам, Министерство экономики и инноваций предлагает возобновить рыночную торговлю с 4 мая. Однако, по данным BNS, рыночная торговля может быть разрешена уже в эти выходные, чтобы люди могли купить цветы к Дню матери.



В настоящее время на рынках можно торговать пищевыми продуктами, растениями, кроме срезанных цветов, семенами и удобрениями, однако запрещена торговля одеждой и другими промышленными товарами. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 820 раз Комментарии