Уточненная статистика: общее количество зараженных в Литве – 1344 /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В понедельник в Литве были выявлены еще пять новых случаев коронавируса, Министерство здравоохранения уточняет, что общее количество зараженных в данный момент составляет 1344.



Ведомство отмечает, что опубликованные ранее данные, были сокращены на сто по причине учета случаев болезни у конкретных людей. Публиковавшиеся до сих пор цифры - это общее число положительных ответов на анализы, включая и повторные анализы у одних и тех же людей.



"При предоставлении информации о положительных результатах лабораторных исследований существует риск дублирования – в некоторых случаях анализ приходится проводить несколько раз, поэтому это могло быть включено в статистику. Анализы проводят 13 лабораторий по всей Литве – по этой причине сложно сводить все данные", – отмечает министерство. В понедельник в Литве были выявлены еще пять новых случаев коронавируса, Министерство здравоохранения уточняет, что общее количество зараженных в данный момент составляет 1344.Ведомство отмечает, что опубликованные ранее данные, были сокращены на сто по причине учета случаев болезни у конкретных людей. Публиковавшиеся до сих пор цифры - это общее число положительных ответов на анализы, включая и повторные анализы у одних и тех же людей."При предоставлении информации о положительных результатах лабораторных исследований существует риск дублирования – в некоторых случаях анализ приходится проводить несколько раз, поэтому это могло быть включено в статистику. Анализы проводят 13 лабораторий по всей Литве – по этой причине сложно сводить все данные", – отмечает министерство. Подчеркивается, что прежняя методика информирования о результатах всех лабораторных исследований применялась для "оперативности предоставления данных", отныне официальная статистика заражения COVID-19 будет отражать данные "по конкретным людям, а не по количеству проведенных анализов".



По информации министерства, в данный момент выявлено 1344 случаев, сейчас еще больны COVID–19 808 человек, выздоровели – 536. Зафиксированы 44 смертельных случая. Еще 601 человек в данный момент находится в изоляции в связи с риском распространения вируса.



В понедельник было взято 5034 мазка. В целом проведены анализы 111 809 мазков.



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В литовских больницах находятся на лечении 117 лиц, зараженных коронавирусом, 15 из них – в реанимации.



"Госпитализированы 117 пациентов, из них пятнадцать находятся в реанимации. На вентиляции легких - девять, с кислородными масками 23 человека", – сообщила во вторник на пресс-конференции заведующая отделом контроля над инфекционными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Гинрета Мегелинскене.



В целом в стране зарегистрировано 1344 случая коронавируса, выздоровели 536, скончались – 44 человека. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 186 раз Комментарии