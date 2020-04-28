Если президент Литвы будет выдвигать тех же кандидатов в судьи, мы обратимся в КС - аграрии 🔊 Воспроизвести



Если президент будет выдвигать сейму тех же кандидатов в судьи Конституционного суда (НС) и председатели Верховного суда Литвы (ВСЛ), парламентарии обратятся в КС, заявил лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис.



Во вторник в сейме он высказал журналистам в сейме сомнения в том, что глава государства может два раза подряд выдвигать туже кандидатуру.



По словам Р. Карбаускиса, согласно уставу сейма, если отклоняется проект закона, то второй раз по этому же предложению парламент может голосовать лишь через полгода.



Р. Карбаускис провел аналогию с постановлением о назначении судей, принимаемым сеймом.



"В данном случае возникает вопрос о том, не действует ли тоже требование полугодового периода и в отношении тех же кандидатов, где постановление сейма является законодательного уровня", – сказал лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых". Если президент будет выдвигать сейму тех же кандидатов в судьи Конституционного суда (НС) и председатели Верховного суда Литвы (ВСЛ), парламентарии обратятся в КС, заявил лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис.Во вторник в сейме он высказал журналистам в сейме сомнения в том, что глава государства может два раза подряд выдвигать туже кандидатуру.По словам Р. Карбаускиса, согласно уставу сейма, если отклоняется проект закона, то второй раз по этому же предложению парламент может голосовать лишь через полгода.Р. Карбаускис провел аналогию с постановлением о назначении судей, принимаемым сеймом."В данном случае возникает вопрос о том, не действует ли тоже требование полугодового периода и в отношении тех же кандидатов, где постановление сейма является законодательного уровня", – сказал лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых". "Если будет такое выдвижение, то мы, скорее всего, обратимся в Конституционный суд", – сказал он.



Он не видит причин, по которым сейм во второй раз должен голосовать по кандидатурам судей иначе.



На минувшей неделе президент Гитанас Науседа заявил, что заново будут выдвигать сейму недавно отклоненные кандидату в судьи КС и на пост главы ВСЛ. Он сказал, что не услышал от депутатов аргументов, из-за которых были отклонены кандидатуры адвоката Гедре Ластаускене в судьи КС и судьи Сигиты Руденайте в главы ВСЛ.



В минувший вторник сейм не только отклонил кандидатуру С. Рудинайте, но и уволил ее с должности председателя Отдела гражданских дел.



По мнению юристов, последнее решение парламента было незаконным, поскольку не соответствует основаниям для увольнения, предусмотренным в Конституции и законе о судах. Комиссия по процедурам и этике сейма просит признать увольнение С. Руденайте недействительным.



По Конституции, главу ВСЛ назначает и увольняет сейм по предложению президента. BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: президент, конституция, закон, Конституционный суд, кандидаты, судьи География: Литва — статья прочитана 141 раз Комментарии