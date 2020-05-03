Оскарас Коршуновас покажет своего «Отелло» на знаменитом фестивале в Авиньоне 🔊 Воспроизвести







Недавно была объявлена программа прославленного Авиньонского театрального фестиваля. И в её первых рядах – создаваемый режиссёром О.Коршуновасом «Отелло» по пьесе Вильяма Шекспира. Символично, что премьера спектакля состоится именно в Авиньоне: нынешний фестиваль для О.Коршуноваса будет юбилейным – это уже десятый его спектакль, представляемый в основной программе этого фестиваля.



Программа Авиньонского фестиваля была представлена на специальной видеоконференции. «Отелло» Коршуноваса представила актриса Онейда Кунсунга-Вильджюнене, создающая в постановке одну из главных ролей.



Как известно, это возвращение на престижный фестиваль в Авиньоне для Коршуноваса – уже десятое. Здесь были представлены ещё первые спектакли режиссёра «Там быть здесь» и !»Старуха-2», а также «Мастер и Маргарита», «Огнелицый», «Трогательная история Ромео и Джульетты», «Hotel Europa», «God is DJ», «Одиночество вдвоём» и «Тартюф». «Отелло» станет третьей премьерой Театра Оскараса Коршуноваса (OKT/Vilniaus miesto teatras) в Авиньоне. Специально для этого фестиваля ставились «Мастер и Маргарита» и «Трогательная история Ромео и Джульетты». Недавно была объявлена программа прославленного Авиньонского театрального фестиваля. И в её первых рядах – создаваемый режиссёром О.Коршуновасом «Отелло» по пьесе Вильяма Шекспира. Символично, что премьера спектакля состоится именно в Авиньоне: нынешний фестиваль для О.Коршуноваса будет юбилейным – это уже десятый его спектакль, представляемый в основной программе этого фестиваля.Программа Авиньонского фестиваля была представлена на специальной видеоконференции. «Отелло» Коршуноваса представила актриса Онейда Кунсунга-Вильджюнене, создающая в постановке одну из главных ролей.Как известно, это возвращение на престижный фестиваль в Авиньоне для Коршуноваса – уже десятое. Здесь были представлены ещё первые спектакли режиссёра «Там быть здесь» и !»Старуха-2», а также «Мастер и Маргарита», «Огнелицый», «Трогательная история Ромео и Джульетты», «Hotel Europa», «God is DJ», «Одиночество вдвоём» и «Тартюф». «Отелло» станет третьей премьерой Театра Оскараса Коршуноваса (OKT/Vilniaus miesto teatras) в Авиньоне. Специально для этого фестиваля ставились «Мастер и Маргарита» и «Трогательная история Ромео и Джульетты». «То, что Авиньонский фестиваль решился объявить программу, – это уже большая интрига, вызвавшая много дискуссий во Франции, - говорит режиссёр. – Множество фестивалей попросту отозвали свою программу. Организаторы Авиньонского фестиваля отнеслись ко всему этому с оптимизмом и объявили, что фестиваль состоится. Более того – им удалось составить очень интересную программу.



Верное ли это решение? Об этом всё ещё ведутся дебаты. Однако организаторы решительно придерживаются своей позиции: оптимистично надеются, что в июле вирус covid-19 уже будет в прошлом и театральный праздник состоится».



В нынешнем году Авиньонский фестиваль, часто именуемый мировой театральной Меккой, будет проводиться уже в 74-й раз. Каждый год Авиньон и его окрестности становятся одним большим театром. Всего фестиваль посещает свыше 130 тысяч зрителей. На предстоящем в этом году фестивале представлены такие имена, как Ivo Van Hove, Димитрис Папаиоанну, Olivier Py, Emma Dante, Kornél Mundruczó, Mats Staub и множество других знаменитостей. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль, премьера, Оскарас Коршуновас, «Отелло», Авиньон — статья прочитана 166 раз Комментарии