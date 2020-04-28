Первые пассажирские авиарейсы в Литву могут вернуться 10–15 мая – премьер 🔊 Воспроизвести



Первые пассажирские рейсы в зарубежные страны могут вернуться 10-15 мая, сообщил литовский премьер Саулюс Сквернялис.



Пока он не называет направления, которые вернуться, лишь отмечает, что их не будет много, и что точно нельзя будет летать в страны, не соблюдающие режим карантина или являющиеся очагами коронавируса.



"Правительство рассмотрит вопрос о том, как вернуть и предложить рейсы в нашем Вильнюсском аэропорту, но это будет точно не сегодня. Трудно гадать (когда – BNS), мы могли бы ориентироваться на какие-то первые шаги где-то около 10-15 апреля", – сказал во вторник премьер в сейме.



"Мы посмотрим, каким бы могло быть направление, очевидно, что не будет много направлений из тех стран, которые не применяют карантинный режим или где есть массовые очаги распространения", – так премьер ответил на вопрос о том, в каких направлениях могут быть первые рейсы. Первые пассажирские рейсы в зарубежные страны могут вернуться 10-15 мая, сообщил литовский премьер Саулюс Сквернялис.Пока он не называет направления, которые вернуться, лишь отмечает, что их не будет много, и что точно нельзя будет летать в страны, не соблюдающие режим карантина или являющиеся очагами коронавируса."Правительство рассмотрит вопрос о том, как вернуть и предложить рейсы в нашем Вильнюсском аэропорту, но это будет точно не сегодня. Трудно гадать (когда – BNS), мы могли бы ориентироваться на какие-то первые шаги где-то около 10-15 апреля", – сказал во вторник премьер в сейме."Мы посмотрим, каким бы могло быть направление, очевидно, что не будет много направлений из тех стран, которые не применяют карантинный режим или где есть массовые очаги распространения", – так премьер ответил на вопрос о том, в каких направлениях могут быть первые рейсы. Министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич в качестве возможных первых направлений назвал Латвию, Германию и Польшу.



"Первые рейсы могли бы быть в Латвию, Германию, Польшу, если эти страны возобновят прием граждан, поскольку и в Германии, и в Польше действует двухнедельный карантин, поэтому граждане, которые улетят в эти страны, будут вынуждены соблюдать карантинные условия", – заявил Я. Наркевич журналистам в сейме во вторник.



Министр также сказал, что пока Литву о готовности возобновить рейсы информировала лишь германская авиакомпания Lufthansa.



"Полуофициально обратилась Lufthansa, предложив возможность летать в Литву, они готовы. Но я знаю, что и другие авиакомпании продают билеты, Ryanair, Wizzair осуществляют продажи билетов и в других странах для прилета в Литву, и когда наступит этот период, зависит от решения Комиссии по COVID-19", – сказал Я. Наркевич.



С начала апреля воздушное пространство Литвы закрыто для пассажирских рейсов с целью предотвращения распространения коронавируса.



На минувшей неделе оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai сообщил, что сначала будет рассматриваться вопрос возобновления авиасообщения с Франкфуртом, Копенгагеном и Варшавой.



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В ближайшее время литовский премьер Саулюс Сквернялис намерен обсудить с главой кабинета министра Польши Матеушем Моравецким вопрос границ, закрытых по причине угрозы коронавируса.



"В конце этой или в начале следующей недели мы планируем разговор с польским премьер-министром, и тогда непосредственно обсудим", – заявил С. Сквернялис журналистам во вторник в сейме.



Он утверждает, что предварительно Польша готова сохранить контроль на внутренней границе ЕС до начала лета.



"Насколько я знаю о намерениях, а что касается польских границ, то они планируют продлить до июня месяца", – сказал премьер.



В связи с угрозой распространения коронавируса Польша уже более месяца закрыла границы для иностранцев и внутри ЕС.



Пограничный контроль на границах с Польшей и Латвией возобновила и Литва – движение осуществляется лишь через несколько пропускных пунктов, здесь проверяют все автомобили, запрещен въезд или выезд из страны за исключением тех, кто облагает видом на жительство, ограничения не применяются в отношении движения товаров. BNS Категории: общество, экономика Ключевые слова: авиасообщение, авиарейсы, направления, карантин География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии