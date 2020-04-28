Литва размещает на международных рынка 5-летние и 10-годичные облигации 🔊 Воспроизвести Министр финансов Литвы Вилюс Шапока



Во вторник Литва размещает на международных рынках новые эмиссии еврооблигаций со сроком погашения в пять и десять лет.



Управляющий фондами INVL Asset Management Регимантас Валентонис прогнозирует, что в зависимости от спроса может быть заимствовано до 1 млрд евро.



"Объем эмиссий будет зависеть от спроса на облигации, однако они не должны быть меньше чем 300 млн евро каждая. Поэтому сумма заимствованных средств должна начинаться с 600-700 млн евро, а если будет большой спрос – до 1 млрд. евро", – сказал BNS Р. Валентонис.



Он утверждает, что первичное указание цены пятигодичных облигаций составляет 65–70 базовых пунктов, а десятигодичных – 95-100 базовых пунктов выше соответствующего EUR IRS. В таком случае проценты по эмиссиям составят соответственно 0,42-0,47% и 0,9-0,95%. "Объем эмиссий будет зависеть от спроса на облигации, однако они не должны быть меньше чем 300 млн евро каждая. Поэтому сумма заимствованных средств должна начинаться с 600-700 млн евро, а если будет большой спрос – до 1 млрд. евро", – сказал BNS Р. Валентонис.Он утверждает, что первичное указание цены пятигодичных облигаций составляет 65–70 базовых пунктов, а десятигодичных – 95-100 базовых пунктов выше соответствующего EUR IRS. В таком случае проценты по эмиссиям составят соответственно 0,42-0,47% и 0,9-0,95%. Ранее министр финансов Вилюс Шапока заявлял, что на международных финансовых рынках Литва в этом году может позаимствовать 1-2 млрд евро. Еще до 2 млрд евро планируется позаимствовать на внутреннем рынке.



"Мы можем подтвердить, что в ближайшее время выйдем на международный рынок облигаций", – указало министерство BNS.



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Ранее информационное агентство Bloomberg сообщало, что министерство уже наняло международные банки BNP Paribas, Citigroup и Erste Group для организации размещения пятигодичных и десятигодичных облигаций в евро среди институционных инвесторов. По данным Bloomberg, облигации будут выпущены в ближайшее время, в зависимости от рыночных условий.



Ранее министр финансов Вилюс Шапока заявлял, что на международных финансовых рынках Литва в этом году может позаимствовать 1-2 млрд евро. Еще до 2 млрд евро планируется позаимствовать на внутреннем рынке.



В середине марта правительство опубликовало план помощи бизнесу, пострадавшему от кризиса с коронавирусом, и поощрения экономики, согласно котором для обеспечения ликвидности госказны Кабмин осуществит дополнительные займы на 5 млрд евро.



В начале апреля сообщалось, что Литва уже обеспечила себе кредиты Европейского инвестбанка, Северного инвестиционного банка (СИБ), Банка развития Совета Европы (БРСЕ) на общую сумму в 1,5 млрд евро.



В последний раз Литва заимствовала на международных рынках в июне прошлого года, когда были размещены эмиссии еврооблигаций номинальной стоимостью в 650 млн евро (срок погашения 10 лет) и 850 млн евро (срок погашения 30 лет). Ставки по ним составили соответственно 0,5% и 1,625% годовых.



В конце февраля международное агентство кредитных рейтингов Standard & Poor’s подняло установленный для Литвы рейтинг долгосрочных заимствований с A до A+ со стабильной перспективой. Другое международное кредитное агентство Fitch Ratings установленные рейтинги долгосрочных и краткосрочных заимствований заменило с A- на A (со стабильной перспективой) и с F1 на F1+ соответственно, а агентство Moody‘s предоставило Литве рейтинг долгосрочных заимствований A3 (с положительной перспективой), DBRS Morningstar – A (с положительной перспективой). BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, контроль, еврооблигации, облигации, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 191 раз Комментарии