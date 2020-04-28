Юрист: эксперты признали подпись Родченкова подделкой 🔊 Воспроизвести



Британские и немецкие эксперты признали поддельной подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в документах, являющихся доказательствами по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил



Спортивный арбитражный суд (CAS) 2-3 марта рассматривал дела российских биатлонисток, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) принял санкции по итогам Олимпиады-2014 в Сочи. Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, объявила, что подписи Родченкова на документах, являющихся доказательством по делу Зайцевой, Вилухиной и Романовой, могли быть вставлены туда из другого источника. CAS принял заявление российских адвокатов и потребовал у МОК объяснения. Британские и немецкие эксперты признали поддельной подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в документах, являющихся доказательствами по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил РИА Новости адвокат спортсменок Алексей Панич.Спортивный арбитражный суд (CAS) 2-3 марта рассматривал дела российских биатлонисток, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) принял санкции по итогам Олимпиады-2014 в Сочи. Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, объявила, что подписи Родченкова на документах, являющихся доказательством по делу Зайцевой, Вилухиной и Романовой, могли быть вставлены туда из другого источника. CAS принял заявление российских адвокатов и потребовал у МОК объяснения. "Подпись Родченкова является поддельной, признали это не только британские эксперты, но и немецкие. Немецкий эксперт сделал аналогичный вывод в отношении десяток подписей", - сказал Панич по телефону.



"Напрямую на ходе дела это никак не скажется, потому что рассмотрение дела завершено, и мы ожидаем решения. Мы в настоящий момент не имеем возможности представлять новые документы, поэтому получается, что последний ход был сделан со стороны МОК. Они представили свой документ, после чего разбирательство закрылось. Но так как нас интересует, чьи это подписи, мы продолжили исследование, представили эту самую десятую подпись на рассмотрение экспертам и получили результат, который был озвучен", - добавил юрист. rsport.ria.ru Категории: спорт, чп и криминал, в мире Ключевые слова: Россия, олимпиада, суд, допинг, ВАДА, МОК, Родченков, отстранение — статья прочитана 227 раз Комментарии