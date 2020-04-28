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Генсек НАТО: цель провокации в Литве – подрыв единства



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ложное письмо о мнимом выводе военных из Литвы, распространялось якобы от его имени для того, чтобы создать замешательство и навредить единству союзников, используя коронавирусный кризис.

Глава Альянса подчеркнул, что эта попытка злопыхателей была безрезультатной, а НАТО конкретными шагами демонстрирует твердость своих обязательств в Литве.

"Это письмо – полная фальшивка. Оно показывает, что некоторые государства и прочие деятели пытаются использовать кризис с коронавирусом COVID-19 для распространения дезинформации, создания замешательства и для того, чтобы навредить решительности и единству союзников НАТО", – заявил Й. Столтенберг на видео-конференции, отвечая на вопрос BNS.
"Им не удалось, поскольку, прежде всего, было явно показано, что это письмо – подделка. Во-вторых, мы видели, что союзники НАТО сохраняют обязательства, едины и помогают друг другу в кризисе с коронавирусом. Обязательства НАТО перед Литвой, боевыми группами в Балтийских странах тверды, как скала", – отметил генсекретарь.

Так Й. Столтенберг комментировал состоявшуюся на минувшей неделе информационную атаку, когда министр обороны Раймундас Кароблис получил фальшивое электронное письмо от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором говорилось о якобы принятом решении вывести из Литвы войска НАТО. Аналогичное сообщение получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Й. Столтенберг комментировал инцидент в понедельник вечером на видео-конференции с журналистами из стран Балтийского региона.

Он не назвал, кто ответственен за конкретные дезинформационные кампании, но одновременно подчеркнул, что официальные лица России и Китая публично пытаются принизить единство НАТО, публикуя ложную информацию.
BNS
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, нато, евросоюз, генсек, пропаганда, противостояние
География: Литва
статья прочитана 246 раз
добавлена сегодня, 28 апреля, 12:30

Комментарии

Гость
28 апреля, 12:41
#
Весна наступила, шизики проснулись.
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ННН
28 апреля, 13:27
#
Но ведь грандиозные учения НАТО отменены. Соответственно, участники учений выехали. В чем фейк?
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interested
28 апреля, 13:45
#
Натовцы - разносчики короновируса в Литве.
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