Генсек НАТО: цель провокации в Литве – подрыв единства

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ложное письмо о мнимом выводе военных из Литвы, распространялось якобы от его имени для того, чтобы создать замешательство и навредить единству союзников, используя коронавирусный кризис.
Глава Альянса подчеркнул, что эта попытка злопыхателей была безрезультатной, а НАТО конкретными шагами демонстрирует твердость своих обязательств в Литве.
"Это письмо – полная фальшивка. Оно показывает, что некоторые государства и прочие деятели пытаются использовать кризис с коронавирусом COVID-19 для распространения дезинформации, создания замешательства и для того, чтобы навредить решительности и единству союзников НАТО", – заявил Й. Столтенберг на видео-конференции, отвечая на вопрос BNS.
"Им не удалось, поскольку, прежде всего, было явно показано, что это письмо – подделка. Во-вторых, мы видели, что союзники НАТО сохраняют обязательства, едины и помогают друг другу в кризисе с коронавирусом. Обязательства НАТО перед Литвой, боевыми группами в Балтийских странах тверды, как скала", – отметил генсекретарь.
Так Й. Столтенберг комментировал состоявшуюся на минувшей неделе информационную атаку, когда министр обороны Раймундас Кароблис получил фальшивое электронное письмо от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором говорилось о якобы принятом решении вывести из Литвы войска НАТО. Аналогичное сообщение получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Й. Столтенберг комментировал инцидент в понедельник вечером на видео-конференции с журналистами из стран Балтийского региона.
Он не назвал, кто ответственен за конкретные дезинформационные кампании, но одновременно подчеркнул, что официальные лица России и Китая публично пытаются принизить единство НАТО, публикуя ложную информацию.
Так Й. Столтенберг комментировал состоявшуюся на минувшей неделе информационную атаку, когда министр обороны Раймундас Кароблис получил фальшивое электронное письмо от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором говорилось о якобы принятом решении вывести из Литвы войска НАТО. Аналогичное сообщение получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Й. Столтенберг комментировал инцидент в понедельник вечером на видео-конференции с журналистами из стран Балтийского региона.
Он не назвал, кто ответственен за конкретные дезинформационные кампании, но одновременно подчеркнул, что официальные лица России и Китая публично пытаются принизить единство НАТО, публикуя ложную информацию.