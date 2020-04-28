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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Литва дарит Испании индивидуальные средства защиты собственного производства
В понедельник в Испанию отправились необходимые средства защиты в борьбе с коронавирусом, изготовленные в Литве, сообщил МИД Литвы.
Гуманитарный груз для Испании составляют, по информации министерства, защитные средства, приобретенные за 40 тыс. евро у изготовляющего пластиковые изделия предприятия Terekas из городка Кретинга, кроме того, в дар Испании отправится дезинфицирующая жидкость произведенная в Литве, которую дарит Испании это предприятие.
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что страны должны помогать друг другу, в борьбе за жизни солидарность должна выражаться не только словами. Министр поблагодарил Испанию за то, что она остается верным партнером и союзником Литвы.
В этом месяце Испания с британскими военными воздушными силами седьмой раз начинает еще одну миссию НАТО в Шяуляй по наблюдению за воздушным пространством стран Балтии.
Выделенную Литвой гуманитарную помощь в Испанию перевезет военный самолет именно этой испанской миссии.
Правительство Литвы в начале апреля пострадавшим от пандемии Италии и Испании постановило выделить медицинских средств на 100 тыс. евро.
Категории: политика, чп и криминал, здоровье, в Европе
Ключевые слова: помощь, граница, Испания, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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