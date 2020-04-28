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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литве зафиксирована 44-я смерть от коронавируса
В понедельник после полудня в Литве была зафиксирована 44-ая смерть от коронавируса - сообщил Национальный центр общественного здоровья Литвы.
В НЦОЗЛ заявили, что коронавирус подтвержден у скончавшегося в Каунасской клинической больнице в субботу жителя Вилкавишского района, которому было 70-80 лет, у него были сопутствующие заболевания.
Это третий случай смерти от коронавируса, о котором стало известно в понедельник. Еще два случая подтверждены в Клайпеде.
В Литве на данный момент выявлено 1449 случаев заражения коронавирусом, также сообщается, что 474 человека выздоровело.
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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