В Литве зафиксирована 44-я смерть от коронавируса 🔊 Воспроизвести



В понедельник после полудня в Литве была зафиксирована 44-ая смерть от коронавируса - сообщил Национальный центр общественного здоровья Литвы.



В НЦОЗЛ заявили, что коронавирус подтвержден у скончавшегося в Каунасской клинической больнице в субботу жителя Вилкавишского района, которому было 70-80 лет, у него были сопутствующие заболевания.



Это третий случай смерти от коронавируса, о котором стало известно в понедельник. Еще два случая подтверждены в Клайпеде.



В Литве на данный момент выявлено 1449 случаев заражения коронавирусом, также сообщается, что 474 человека выздоровело. В понедельник после полудня в Литве была зафиксирована 44-ая смерть от коронавируса - сообщил Национальный центр общественного здоровья Литвы.В НЦОЗЛ заявили, что коронавирус подтвержден у скончавшегося в Каунасской клинической больнице в субботу жителя Вилкавишского района, которому было 70-80 лет, у него были сопутствующие заболевания.Это третий случай смерти от коронавируса, о котором стало известно в понедельник. Еще два случая подтверждены в Клайпеде.В Литве на данный момент выявлено 1449 случаев заражения коронавирусом, также сообщается, что 474 человека выздоровело. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 184 раза Комментарии