В геноме вируса герпеса нашли сотни новых генов 🔊 Воспроизвести © EPA/KAY NIETFELD



Полная расшифровка ДНК вируса герпеса показала, что ученые серьезно недооценивали количество его генов. Их количество близко к трем сотням, а не к восьми десяткам, как считалось раньше, пишут биологи в научном журнале Nature Communications, сообщает



"В последние годы нам постепенно стало ясно, что геном вируса герпеса функционирует необычайно сложным образом. Многие исследования указывали на то, что существуют сотни ранее неизвестных вариантов "прочтений" ДНК вируса, а также новых генов, однако систематически их еще не изучали. Мы подготовили первую полностью аннотированную версию генома вируса", – рассказал один из авторов исследования, профессор Вюрцбургского университета (Германия) Ларс Дёлкен. Полная расшифровка ДНК вируса герпеса показала, что ученые серьезно недооценивали количество его генов. Их количество близко к трем сотням, а не к восьми десяткам, как считалось раньше, пишут биологи в научном журнале Nature Communications, сообщает ТАСС "В последние годы нам постепенно стало ясно, что геном вируса герпеса функционирует необычайно сложным образом. Многие исследования указывали на то, что существуют сотни ранее неизвестных вариантов "прочтений" ДНК вируса, а также новых генов, однако систематически их еще не изучали. Мы подготовили первую полностью аннотированную версию генома вируса", – рассказал один из авторов исследования, профессор Вюрцбургского университета (Германия) Ларс Дёлкен. Герпес – одна из самых распространенных человеческих инфекций. Есть несколько различных видов ее воздбудителя – вируса герпеса, – которые поражают разные части тела. К примеру, HHV1 вызывает простуду на губах, HHV2 проникает в половые органы, а вирусы HHV6 и HHV7 вызывают псевдокраснуху – непродолжительную лихорадку и сыпь.



Достаточно долгое время ученые считали вирус герпеса, в особенности HHV1, достаточно безобидным. Однако недавно ученые выяснили, что его присутствие в организме может провоцировать болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, энцефалит, рак половых органов и другие болезни.



Новые секреты вируса



Ситуация осложняется тем, что вакцины от герпеса пока нет. Поэтому человек остается заражен вирусом на протяжении всей своей жизни. Дёлкен и его коллеги сделали большой шаг в сторону создания вакцины от HHV1, а также его безопасного применения для разрушения некоторых типов раковых опухолей, расшифровав и изучив геном этого подвида вируса с точностью до одной "буквы"-нуклеотида.



Эти данные ученые сравнили с сотнями других расшифрованных версий генома вируса. Благодаря этому они выделили более двух сотен ранее неизвестных генов, которые задействованы в заражении клеток и их разрушении. Примерно 50 из них – крупные гены, которые управляют производством значимых белковых компонентов вируса, а еще 134 – мелкие вспомогательные молекулы.



Существование каждого из них биологи проверили в опытах на отдельных клетках, а также при изучении их белкового содержимого. Некоторые из этих генов играют важную роль в сборке оболочки вируса и в других критически важных его компонентах, которые напрямую связаны со способностью герпеса заражать клетки человека и скрываться от внимания иммунитета.



Дальнейшее изучение этих генов, как надеются ученые, поможет создать первые действенные вакцины от этого вируса, а также понять, какие части его генома нужно удалить для того, чтобы сделать противораковые препараты на его основе полностью безопасными для пациентов. ТАСС Категории: здоровье, образование Ключевые слова: вирусы, генетика, герпес — статья прочитана 131 раз Комментарии