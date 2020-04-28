Как болеется коронавирусом в «Советском Союзе» 🔊 Воспроизвести



Ситуация с COVID-19 в странах бывшего СССР разная, но нигде пока не является критической. А кое-кто, кажется, начинает выкарабкиваться, сообщает



Если верить официальным данным, то две из пятнадцати республик бывшего СССР (Туркмения и Таджикистан) находятся где-то на островах Океании — только там никто не ухитрился подхватить коронавирус. Остальные 13 стран эта напасть не миновала. Кто справляется с ней лучше, а кто сильнее пострадал? Это можно оценить точно, но только на текущий момент. Далее стоит говорить только о тенденциях, если, конечно, забыть о гипотетической «второй волне» — мало ли как она себя покажет? Давайте, посмотрим, тем не менее, как обстоят дела во всех этих странах сейчас. Начнем с России, чтобы на ее примере «представить» основные показатели. Ситуация с COVID-19 в странах бывшего СССР разная, но нигде пока не является критической. А кое-кто, кажется, начинает выкарабкиваться, сообщает РОСБАЛТ Если верить официальным данным, то две из пятнадцати республик бывшего СССР (Туркмения и Таджикистан) находятся где-то на островах Океании — только там никто не ухитрился подхватить коронавирус. Остальные 13 стран эта напасть не миновала. Кто справляется с ней лучше, а кто сильнее пострадал? Это можно оценить точно, но только на текущий момент. Далее стоит говорить только о тенденциях, если, конечно, забыть о гипотетической «второй волне» — мало ли как она себя покажет? Давайте, посмотрим, тем не менее, как обстоят дела во всех этих странах сейчас. Начнем с России, чтобы на ее примере «представить» основные показатели. Итак, в Российской Федерации на сегодняшний день подтверждены 62 773 случая COVID-19. Более «показательный показатель» — число заболевших на 10 тыс. населения, он равен 4,28 (для сравнения, в многострадальной Испании — 44,6). Забегая вперед, в «антирейтинге» РФ занимает шестое место из тринадцати постсоветских стран (двух центрально-азиатских счастливчиков из него исключим). Умерли, к сожалению, 555 человек, летальность — 0,89% (в Испании — 10,4%).



Есть еще два показателя, которые, как представляется, могут дать какое-то представление именно о «тенденциях»: успел выздороветь 4891 россиянин, то есть 7,8% от числа зараженных (в Испании — около 40%); новых случаев каждый день регистрируется от 7 до 12% к дню предыдущему (у испанцев около 2%). В общем, кажется, что Испания уже перешла все пики, однако пока правительство этой страны режим ЧС не отменяет. У нас же, если все пойдет по «классике», еще все впереди. Ну, а теперь цифры по другим странам бывшего СССР.



Не очень почетное первое место по заболеваемости занимает ЭСТОНИЯ: 11,7 инфицированных на 10 тыс. населения, летальность — 2,82%. Новых случаев — около 2% в сутки (примерно такой показатель и в двух других странах Балтии). Вылечились лишь 13% заболевших, тем не менее в Эстонии уже допускают возможность частичного открытия школ с 15 мая.



Вторая позиция у МОЛДАВИИ. Зараженность 9,6/10 тыс., летальность 2,74%. Но выздоровевших около 22%, количество новых случаев невелико, так что худшее, вполне возможно, позади.



«Коронавирусный диссидент», БЕЛОРУССИЯ, на третьем месте. Заболеваемость — 7,7 на 10000, летальность 0,8%. Каждый день в республике прибавляется по 8-10% заболевших, всего излечившихся — примерно 11%. Тут, по всей видимости, все еще предстоит. Напомним, что в Беларуси каких-то особых карантинных мероприятий не объявляли, разве что каникулы школьникам продлили. Кстати, футбольный чемпионат «Синеокой» скоро может перестать быть уникальным. Его собираются начать на Фарерских островах, где есть заболевшие, но никто не умер.



Четвертая позиция у АРМЕНИИ: 5,1 заболевший на каждые 10 тысяч человек, ежедневная «прибавка» примерно в 3%, летальность 1,6%. Из всех республик Южного Кавказа по Армении коронавирус ударил сильнее всего, но, кажется, она оправляется — здесь уже более 40% выздоровевших.



ЛИТВА с «пятеркой» (5,01) в качестве показателя заболеваемости расположилась на пятом месте в рейтинге, летальность — 2,72%. Выздоровевших — примерно четверть. Руководство Литвы уже обсуждает возможное смягчение мер по карантину. У него «вызывает беспокойство» ситуация в Белоруссии, и власти республики даже выразили готовность помочь соседям. Лукашенко посоветовал своему коллеге «позаботиться о своем вирусе».



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — шестое место, подробности выше.



У ЛАТВИИ «главный показатель» равен 4,1, летальность — 1,43%, выздоровевших — чуть менее 20%. Это седьмая позиция.



А дальше — большой отрыв. На УКРАИНЕ (8 место) 1,95 заболевших на 10 тысяч жителей (приблизительно, поскольку точно подсчитать численность населения в этой стране сейчас трудновато), летальность 2,61%. На минувших выходных «прибавка» заболеваемости упала до 5%, а на неделе вновь поднялась до 8-10%. Глава Минздрава объяснил это чрезмерной активностью украинцев накануне и в день Пасхи. Но поскольку, по данным ученых, симптомы коронавируса у 97,5% людей проявляются лишь на 12-й день, то это объяснение выглядит странно.



АЗЕРБАЙДЖАН, оказавшийся ближе к хвосту, на 9-й позиции. Показатель заболеваемости 1,5, летальность — 1,32%. Позитивно, если верить официальным данным, выглядят данные о поправившихся — примерно 60%.



Далее, на 10 месте, идет ГРУЗИЯ. Кажется, что у нее вообще все «в шоколаде»: 1,13 инфицированных на 10 тыс., летальность — 1,2%, всего однопроцентный прирост заболевших и четверть победивших COVID-19. Однако в Грузии продолжает действовать комендантский час и режим ЧП — до 22 мая. Не работает транспорт, нельзя ездить даже на собственном авто, а вот на велосипеде — можно.



Тройку «правильных» лидеров открывает КИРГИЗИЯ: заболеваемость — 0,99, летальность — 1,27%, выздоровевших почти 50%, а «новичков» лишь 3%. При этом в республике не отменен режим ЧС, а в столице, еще трех городах и четырех районах до 30 апреля и вовсе чрезвычайное положение и комендантский час.



Второе место от конца у КАЗАХСТАНА: зараженность — 0,81, летальность 0,87%, прирост заболеваемости на уровне 2%, и примерно четверть избавившихся от недуга.



И наконец — лучшим в этой чертовой дюжине становится УЗБЕКИСТАН: всего половинка больного на 10 тысяч, летальность 0,41%. При этом власти гражданам по-прежнему расслабляться не дают.



В общем, если оставить в стороне «непонятные» Туркмению и Таджикистан, с которыми не совсем все ясно (хотя и в них какой-то катастрофы не просматривается), то на всем постсоветском пространстве ситуация выглядит на «уровне международных стандартов» или даже лучше почти по всем показателям, в том числе и по летальности, которая исчисляется пока в пределах от 0,41% в Узбекистане до 2,83% в Эстонии.



В связи с этими красивыми цифрами не дает покоя сверхвысокий показатель уровня смертности от COVID-19 в Швеции, составляющий на сегодняшний день аж 12%. Как так?! У «наших» все в порядке, а тут чуть ли не каждого второго нужно подключать к ИВЛ! Но, кажется, вполне разумное объяснение этому можно было найти хотя бы после прослушанного видеодиалога на одном из ТВ каналов с постоянно проживающей в Швеции россиянкой. Она рассказала, как сама «переболела» коронавирусом. Почувствовала себе не очень хорошо, позвонила «куда надо», там ее опросили и сделали вывод: «Да, очень похоже на „корону“. Но состояние „более-менее“? Температура не высокая? В общем, сидите дома, но если соберетесь помирать — звоните, приедем». В итоге никаких анализов у нее не брали, «все прошло само», и можно не сомневаться, что эта молодая женщина ни в какую статистику заразившихся не попала. Как представляется, заболевшими тут считают тех, кому потребовалась не только телефонная помощь.



Кстати, подобный «деловой» подход к делу служб «112» в Швеции мне довелось наблюдать собственными глазами. Мы гостили у друзей, проживавших в этой скандинавской стране. Обосновались они не в самом приличном районе Упсалы, где было достаточно много мигрантов, которые порой «пошаливали». Вот, видимо, один из «шалунов» и разбил боковое стекло в автомобиле моего приятеля и что-то из него вытащил. Прямо с места преступления потерпевший позвонил в полицию. «Вас не убивают прямо сейчас? Тогда повисите немного на телефоне», — ответили на том конце «провода». Минут через пять полицейский вернулся к разговору, и дальше все пошло по установленной процедуре. Кстати, никого в итоге так и не нашли.



Автор: Александр Кривенков



P. S. И все же — как лукава эта статистика, особенно если в разных странах к ней подходят очень по-разному. Возьмем маленькую, но не совсем уж карликовую Исландию. В ней официально заболели 1785 человек — 50 (!) на 10 тысяч населения. Умерли 10, летальность — 0,56%. И три четверти из заболевших уже выздоровели. Вот что значит протестировать всех и каждого! Подтверждается старая истина: нет абсолютно здоровых, но есть недостаточно хорошо обследованные. rosbalt.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: СССР, рейтинг, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие, республики — статья прочитана 154 раза Комментарии