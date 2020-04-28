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Беларусь стала лидером по заболеваемости COVID-19 среди соседей России

© Sputnik / Виктор Толочко


Белоруссия вышла на первое место по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России, следует из данных минздравов стран СНГ, сообщает РИА Новости.

Так, в республике выявлено 11 289 пациентов с COVID-19. На второй строчке — Украина с 9009 больными, на третьем — Молдавия (3408).

В Казахстане насчитывается 2780 заразившихся, в Узбекистане, Азербайджане, Армении, Литве и Эстонии — по одной-две тысячи больных, в Грузии и Киргизии — меньше тысячи. Нулевые значения — в Таджикистане, Туркмении и Южной Осетии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение не вводить в республике режим ЧП и другие строгие ограничения в связи с распространением коронавируса и раскритиковал меры, которые европейские страны предприняли для борьбы с пандемией.
По его мнению, вынужденное нахождение граждан в самоизоляции и ослабленный из-за этого иммунитет спровоцируют вторую волну заболеваемости. Глава государства подчеркнул, что пока люди не поймут, чего стоит опасаться, помещать их на карантин бесполезно.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, подвержены как минимум 2,8 миллиона человек в 185 странах, 193 тысячи больных скончались.

В России число заразившихся превысило 87 тысяч: 7346 пациентов выздоровели, 794 погибли.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: вирус, СНГ, пандемия, заразившиеся
География: Белоруссия
статья прочитана 199 раз
добавлена вчера, 27 апреля, 19:00

Комментарии

As
27 апреля, 21:40
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