Беларусь стала лидером по заболеваемости COVID-19 среди соседей России 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Виктор Толочко



Белоруссия вышла на первое место по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России, следует из данных минздравов стран СНГ, сообщает



Так, в республике выявлено 11 289 пациентов с COVID-19. На второй строчке — Украина с 9009 больными, на третьем — Молдавия (3408).



В Казахстане насчитывается 2780 заразившихся, в Узбекистане, Азербайджане, Армении, Литве и Эстонии — по одной-две тысячи больных, в Грузии и Киргизии — меньше тысячи. Нулевые значения — в Таджикистане, Туркмении и Южной Осетии.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение не вводить в республике режим ЧП и другие строгие ограничения в связи с распространением коронавируса и раскритиковал меры, которые европейские страны предприняли для борьбы с пандемией. Белоруссия вышла на первое место по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России, следует из данных минздравов стран СНГ, сообщает РИА Новости Так, в республике выявлено 11 289 пациентов с COVID-19. На второй строчке — Украина с 9009 больными, на третьем — Молдавия (3408).В Казахстане насчитывается 2780 заразившихся, в Узбекистане, Азербайджане, Армении, Литве и Эстонии — по одной-две тысячи больных, в Грузии и Киргизии — меньше тысячи. Нулевые значения — в Таджикистане, Туркмении и Южной Осетии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение не вводить в республике режим ЧП и другие строгие ограничения в связи с распространением коронавируса и раскритиковал меры, которые европейские страны предприняли для борьбы с пандемией. По его мнению, вынужденное нахождение граждан в самоизоляции и ослабленный из-за этого иммунитет спровоцируют вторую волну заболеваемости. Глава государства подчеркнул, что пока люди не поймут, чего стоит опасаться, помещать их на карантин бесполезно.



По последним данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, подвержены как минимум 2,8 миллиона человек в 185 странах, 193 тысячи больных скончались.



В России число заразившихся превысило 87 тысяч: 7346 пациентов выздоровели, 794 погибли. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вирус, СНГ, пандемия, заразившиеся География: Белоруссия — статья прочитана 199 раз Комментарии