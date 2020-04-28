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Вероятность того, что карантин в Литве будет отменен 11 мая, очень мала



Маловероятно, что карантин в Литве будет отменен 11 мая, заявил министр здравоохранения.

"Вероятность того, что карантин будет отменен 11 мая, является минимальной", - заявил в понедельник на пресс-конференции Аурелиюс Верига.

„Думаю, что он будет продлен", - добавил он.

Министр подчеркнул, что определенные карантинные требования необходимо будет соблюдать еще какое-то время.

„Мы должны понимать, что карантин - это более широкое понятие, чем работа магазинов или посещение каких-нибудь публичных мест - это и определенные условия как изоляции, так самоизоляции, и проверок, и передвижений", - заявил А. Верига.

„Даже не знаю, что должно случиться, чтобы уже 11 мая все условия карантина были отменены", - добавил министр.
Также министр подчеркнул, что условия карантина постепенно будут смягчаться, если показатели заболеваемости и далее будут снижаться.

Всеобщий карантин был объявлен в Литве 16 марта. Согласно последним решениям властей, он был продлен до 11 мая.

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В понедельник появилась информация, что в Литве еще два человека скончались от коронавируса.

„До сегодняшнего дня был зафиксирован 41 случай смерти от коронавируса, а когда мы готовились к этой пресс-конференции, стало известно о двух скончавшихся от коронавируса в Клайпеде", - сообщила в понедельник на пресс-конференции директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

Таким образом, общее число смертей от коронавируса составляет 43.

Р. Лингене сообщила, что в настоящее время в больницах с коронавирусом лежит 129 человек, 16 из них - в реанимации, а 25 с кислородными масками.

В понедельник Министерство здравоохранения сообщило, что в воскресенье в Литве было взято 2287 проб на коронавирус и выявлено 11 новых случаев заражения. Общее число зараженных выросло до 1440. Всего уже проведено 106 775 тестов.
BNS
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, отмена, сроки, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена вчера, 27 апреля, 17:20

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