В Вильнюсе обновляются спортивные площадки 🔊 Воспроизвести







В столице Литвы к осени будут обновлены 12 спортивных площадок и стадионов, находящихся возле учебных заведений.



Последние несколько недель муниципальные подрядчики усердно работали над тем, чтобы сделать модернизированные спортивные сооружения стали общедоступными уже этим летом, а для учащихся - в начале нового учебного года.



«Карантин серьёзно ограничил жизнь всей Литвы, но в то же время создал более благоприятные условия для выполнения некоторых работ. Обновление спортплощадок при учебных заведениях идёт полным ходом. Мы хотим отремонтировать некоторые объекты ещё до начала лета, а остальные закончить до начала нового учебного года. Я надеюсь, что постепенно и жители, и учащиеся с окончанием карантина смогут заниматься спортом на качественных площадках», - сказал заместитель мэра Валдас Бенкунскас. Последние несколько недель муниципальные подрядчики усердно работали над тем, чтобы сделать модернизированные спортивные сооружения стали общедоступными уже этим летом, а для учащихся - в начале нового учебного года.«Карантин серьёзно ограничил жизнь всей Литвы, но в то же время создал более благоприятные условия для выполнения некоторых работ. Обновление спортплощадок при учебных заведениях идёт полным ходом. Мы хотим отремонтировать некоторые объекты ещё до начала лета, а остальные закончить до начала нового учебного года. Я надеюсь, что постепенно и жители, и учащиеся с окончанием карантина смогут заниматься спортом на качественных площадках», - сказал заместитель мэра Валдас Бенкунскас.



Беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки будут с синтетическим покрытием, территория будет освещаться.



К началу лета работы должны быть завершены на спортивных площадках и стадионах Инженерной гимназии им. И. Лелевелиса, а также прогимназий П. Вилейшиса, «Ажуолино» и «Тайкос».







К сентябрю этот список должны пополнить спортивные объекты прогимназий М. Мажвидаса и «Sausio 13-osios», школы Л. Карсавина, классической гимназией им. А. Кульветиса, прогимназий С. Станявичюса и Ж.Аугусто, гимназий Траку Вокес и «Лайсвес».



Фото пресс-службы Вильнюсского самуправления







Работы по реконструкции площадок выполняются с соблюдением самых высоких стандартов качества. На большинстве стадионов естественный зелёный газон заменит искусственное покрытие, требующее меньше усилий по присмотру и более долговечное.Беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки будут с синтетическим покрытием, территория будет освещаться.К началу лета работы должны быть завершены на спортивных площадках и стадионах Инженерной гимназии им. И. Лелевелиса, а также прогимназий П. Вилейшиса, «Ажуолино» и «Тайкос».К сентябрю этот список должны пополнить спортивные объекты прогимназий М. Мажвидаса и «Sausio 13-osios», школы Л. Карсавина, классической гимназией им. А. Кульветиса, прогимназий С. Станявичюса и Ж.Аугусто, гимназий Траку Вокес и «Лайсвес». Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, образование, спорт Ключевые слова: спортивные площадки — статья прочитана 176 раз Комментарии