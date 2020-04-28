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В Вильнюсе обновляются спортивные площадки





В столице Литвы к осени будут обновлены 12 спортивных площадок и стадионов, находящихся возле учебных заведений.

Последние несколько недель муниципальные подрядчики усердно работали над тем, чтобы сделать модернизированные спортивные сооружения стали общедоступными уже этим летом, а для учащихся - в начале нового учебного года.

«Карантин серьёзно ограничил жизнь всей Литвы, но в то же время создал более благоприятные условия для выполнения некоторых работ. Обновление спортплощадок при учебных заведениях идёт полным ходом. Мы хотим отремонтировать некоторые объекты ещё до начала лета, а остальные закончить до начала нового учебного года. Я надеюсь, что постепенно и жители, и учащиеся с окончанием карантина смогут заниматься спортом на качественных площадках», - сказал заместитель мэра Валдас Бенкунскас.
Работы по реконструкции площадок выполняются с соблюдением самых высоких стандартов качества. На большинстве стадионов естественный зелёный газон заменит искусственное покрытие, требующее меньше усилий по присмотру и более долговечное.

Беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки будут с синтетическим покрытием, территория будет освещаться.

К началу лета работы должны быть завершены на спортивных площадках и стадионах Инженерной гимназии им. И. Лелевелиса, а также прогимназий П. Вилейшиса, «Ажуолино» и «Тайкос».



К сентябрю этот список должны пополнить спортивные объекты прогимназий М. Мажвидаса и «Sausio 13-osios», школы Л. Карсавина, классической гимназией им. А. Кульветиса, прогимназий С. Станявичюса и Ж.Аугусто, гимназий Траку Вокес и «Лайсвес».

Фото пресс-службы Вильнюсского самуправления



Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, образование, спорт
Ключевые слова: спортивные площадки
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добавлена вчера, 27 апреля, 17:40

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